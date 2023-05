Non puoi perderti l’incredibile raccolta di 400 video a 360 gradi di Google

Il video a 360 gradi ti immerge nell’azione, soprattutto se indossi gli occhiali VR, anche se non sono necessari.

IL Video a 360 gradi Hanno già qualche anno, ma ora hanno un senso Realta virtuale. Non ne ho ancora bisogno per godermi il Una straordinaria raccolta di quasi 400 video a 360 gradi da Google.

Si sono riuniti tutti Pagina di arte e cultura di Googleraggruppati su vari argomenti.

Nel caso non li avessi mai provati prima, Il video a 360 gradi non ha una telecamera fissa, quindi dai un’occhiata in giro. Sullo schermo, puoi farlo muovendo il dito o facendo clic con il mouse.

Se sei abbastanza fortunato da possedere un visore VR, sarai proprio nel bel mezzo del video. Vedrai tutto in dimensioni reali, e puoi guardarti intorno semplicemente muovendo la testa. È davvero incredibile.

Qui puoi guardare un video a 360 gradi:

Fino a poco tempo fa, questi video erano in 1080p o 2K e avevano una scarsa qualità visiva in VR. ma ora Molti già in 4KE sembra davvero buono.

su una pagina Google Arte e Cultura Diverse categorie consigliate appaiono sulla copertina. Uno spazio te lo consente Entra alla scoperta del leggendario space shuttle della NASA. Oppure guarda come appare la nebulosa dall’interno:

dividere storia Naturale È pieno di dinosauri che puoi vedere in prima persona, animali esotici e tutti i tipi di animali.

C’è anche Una sezione dedicata alla moda oa teatri e opere famosedove puoi sederti su una delle loro panchine e contemplare l’edificio dall’interno.

Anche se la sezione più frequentata è quella dedicata a Viaggi e monumenti famosi. Sarai in grado di intrufolarti all’interno delle enclavi di fama mondiale come Moschea di Damasco, antichità e spiagge dell’India, castello di Richmond nel Regno Unitoe altro ancora.

Per accedere a tutti i video, devi premere il pulsante Visualizza in basso la pagina.

Ti stanno quasi aspettando 400 video a 360 gradi da Googlee tutti sono di ottima qualità, e molti altri Risoluzione 4KPer godersela al meglio Realta virtuale.