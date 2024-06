Non si sa chi sia il fratello di Angela Aguilar che era in prigione e lontano dalla sua famiglia

Emiliano Aguilar ha preso le distanze dalla sua famiglia. Foto: @YoSoiTuLSR

IL Dinastia Aguilar Sono una delle famiglie più famose nel mondo della musica messicana. Ciascuno dei suoi membri è diventato famoso nel settore dell’intrattenimento e recentemente, Angela Aguilarè diventato protagonista delle tendenze sui social network e ha conquistato i titoli dei tabloid.

Figlia talentuosa Pepe Aguilar Ha confermato la sua relazione romantica con Christian è il mio contrattoCon cui anni fa incise il celebre duetto Dimmi come ti piace. Sebbene siano molto innamorati, la notizia della loro relazione non è stata ben accolta dai fan, poiché sono passati solo pochi giorni da quando il cantante ha rotto con la sua ex fidanzata Kazuo.

Da allora la controversia non si è fermata e la vita dei membri della famiglia Aguilar è diventata di interesse pubblico. Inoltre Leonardo, Angela e Anneliesec’è un altro figlio di Pepe Aguilar che non ha una vita così pubblica e tuttavia sta lottando anche lui per farsi un nome nella complessa industria musicale.

Dopo molte difficoltà e affrontando la difficoltà dello spettacolo e della sua realizzazione, Emiliano Aguilar Ha firmato un contratto con un’etichetta specializzata in musica rap e ha condiviso con i suoi follower sui social network quanto fosse importante per lui avventurarsi in questo genere musicale.

Recentemente il rapper ha scritto su Instagram: “Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato. La strada era molto difficileMa grazie a Dio eccoci qui, senza di te non sono nemmeno una madre”, ha detto, festeggiando con entusiasmo l’uscita del suo singolo io sono l’uomo.

Ma la vita di Emiliano non ha sempre avuto successo. Qualche tempo fa, suo padre, Pepe Aguilar, aveva confermato che il giovane non era vicino alla famiglia: “Purtroppo in questo momento non esiste alcuna relazione Perché non vuole (…) questi sono affari suoi, e deve fare ciò in cui crede nella sua vita. “Lo amo ed ero disposto ed ero disposto e le porte erano aperte.”

Non tutto è andato bene nella vita di Emiliano dal 2017 È stato arrestato negli Stati Uniti È stato accusato di aver tentato di introdurre quattro persone illegali nel paese. Inizialmente il giovane è stato rilasciato e ha dovuto pagare la cauzione; Tuttavia, in seguito fu condannato e rimandato in prigione.

Emiliano, il maggiore dei quattro figli di Pepe Aguilar, è stato in prigione per tre anni e ha dovuto pagare una cauzione di 15.000 dollari. Inoltre, questo doveva accadere Sei mesi di riabilitazione. Oggi la sua vita è diversa ed è addirittura diventato padre.

“Mi piace molto rappare ed è qualcosa per cui sento di avere un buon talento, ecco perché ho scelto questa cosa… in realtà, Ho trascorso più tempo per strada, ed è lì che ho vissuto E ciò di cui parlo nel mio rap è questo; “Dalla mia esperienza a Tijuana, con i miei amici, la musica era reale”, ha detto.

La famiglia ha conservato un’eredità artistica iniziata con… Antonio AguilarConosciuto come “El Charro de México” è emerso come cantante, attore, produttore e sceneggiatore. Antonio Aguilar ha registrato più di 150 album e ha recitato in numerosi film, lasciando un segno indelebile nella cultura messicana.

Fiore di campo, Moglie di Antonio Aguilar, è anche una figura di spicco della musica e del cinema messicano. La carriera artistica di Flor spazia dalla musica ranchera ai ruoli da protagonista in film dell’età d’oro del cinema messicano. Insieme, Antonio e Flor hanno consolidato una carriera che li ha resi pionieri della musica locale e del cinema messicano.

I figli della coppia, Pepe Aguilar e Antonio Aguilar Jr, continuare questa eredità. Pepe Aguilar si è affermato come uno dei maggiori esponenti della musica ranchera contemporanea, fondendo elementi di pop e rock, permettendogli di portare la musica tradizionale alle nuove generazioni. Ha venduto milioni di dischi e ha ricevuto numerosi premi, tra cui diversi Grammy Awards e un Latin Grammy.

Rappresenta la terza generazione della dinastia Aguilar angela e leonardo aguilar, I figli di Pepe Aguilar, che hanno iniziato la loro carriera musicale con notevole successo, hanno raggiunto la popolarità sulle piattaforme digitali e hanno vinto premi in giovane età.