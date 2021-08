“Non so nemmeno dove giocherò, ma sono sicuro che questa stagione sarà buona”.

James Rodriguez continua il suo isolamento dopo l’emergere di un caso di Corona virus Everton. Il centrocampista ha saltato la prima giornata di Premier League e non sarà al secondo appuntamento contro il Leeds. James era dentro Contrazione di nuovo, e Ha parlato della Nazionale e ha messo in dubbio il suo futuro calcistico.

James Rodriguez ha lasciato dubbi sul suo futuro. Tweet incorporato

“Non vedo davvero l’ora e sogno per questa stagione. Sto aspettando di vedere cosa succede, ovunque devo fare le cose per bene. Ho fiducia che questa stagione sarà buonaha commentato Giacomo.

Ha aggiunto: “So che non giocherò questo fine settimana. Contro il Leeds de Bielsa sarà difficile, spero che vincano”.

James, invece, ha parlato del suo futuro nel mondo del calcio: “Dove giocherò? non lo so nemmeno. Da qui a 30 anni può succedere di tutto. Ci sono molte cose in gioco, non solo andare perché andare e basta. Ci sono cose che potrebbero non capire ma che prima o poi verranno spiegate loro. Sarò dove Dio vuole e dove le cose stanno andando bene”.

“Speriamo che la Colombia vada in Qatar. È il sogno di un intero Paese e la Colombia deve sempre andare d’accordo con il talento che c’è. Non ci sono scuse per non andare al Mondiale, devi sempre andare a gareggiare molto bene, perché c’è molta qualità che dobbiamo raggiungere. In tutte le finali dei MondialiJames ha parlato del futuro dei Mondiali in Colombia.