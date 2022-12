Non troverai un telefono così potente a questo prezzo

In particolare, parleremo di POCO M4 Pro 5G , lo smartphone più economico con cui possiamo giocare a quasi tutti i giochi del Play Store. Per questo, include il processore MediaTek Dimensity 810, che si concentra specificamente sui giochi. Soprattutto, potremo acquistarlo su eBay per 157 euro semplicemente inserendo il codice Cellulare 50 nella schermata “Pagamento e spedizione” prima di effettuare il pagamento.

Al suo interno, come detto, troviamo un processore MediaTek, per la precisione Dimensione 810 Compatibile con la rete Rete di quinta generazioneche lo accompagna 4GB di RAM LPDDR4 64GB Memoria, che potremo espandere con schede MicroSD. Con questo dispositivo potremo giocare a titoli modesti come “Pokémon Unite” e “Brawl Starts” ad altri potenti come “Genshin Impact” o il leggendario “Fortnite”.

Un’altra sezione importante è la sua batteria che ha una capacità 5000 mAh La ricarica rapida è supportata 33 watt. Questo ci permette di caricare il dispositivo al 50% in appena mezz’ora, mentre per raggiungere il 100% ci servirà solo un’ora.

Di fronte alla sezione fotografica, troviamo un’unità posteriore con esso due telecamere. Sensore principale Samsung ISOCELL S5KJN1 da 50 megapixel, accompagnato da un obiettivo grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel. Con loro possiamo scattare buone foto, specialmente anche in buone condizioni di luce Registrazione video FullHD a 60 fotogrammi al secondo.

Prendi il POCO M4 Pro 5G a un prezzo scandaloso

Come abbiamo potuto verificare, lo Xiaomi POCO M4 Pro 5G si distingue come un potente terminale che si concentra principalmente sul gaming. Soprattutto per il suo buon processore combinato con una grande batteria e uno schermo con un’elevata frequenza di aggiornamento in modo che possiamo goderci il gioco.

Anche se il suo prezzo è per la versione da 4 + 64 GB 229,99 euro, ora potremo acquistarlo con un enorme sconto. E possiamo trovarli su eBay A soli 157 euro. Per fare ciò, una volta aggiunto il cellulare al carrello, non devi far altro che inserire il codice Cellulare 50 nella schermata “Pagamento e spedizione” fino a quando non viene applicato lo sconto e possiamo risparmiare più di 70 €.