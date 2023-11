Non vedete l’ora di GTA 6? Una fonte molto affidabile conferma che verrà annunciato questa settimana e il trailer arriverà nel mese di dicembre.

Sembra che Fine dell’attesa per le tanto attese notizie ufficiali Grand Theft Auto 6 finirà molto presto poiché Rockstar si prepara ad annunciare ufficialmente il gioco a breve Sandbox altamente prevedibile.

Jason Schreieruno dei giornalisti con la maggiore reputazione nel settore dei videogiochi per l’elevata affidabilità delle sue fonti, lo ha affermato nelle sue ultime notizie ai media Bloomberg dove ha osservato che L’annuncio ufficiale di GTA 6 verrà fatto questa settimana.

Il quale è in Entro pochi giorni, o forse anche poche ore, potremmo essere in grado di vedere la prima immagine artistica ufficiale del gioco, o forse alcune immagini Il progetto che ci permetterà di scoprire il futuro della saga di GTA e che in effetti possiamo dire che è stato “annunciato” già dallo scorso anno con Rockstar che confermava di esserci al lavoro.

Dall’altro lato, Questo annuncio non verrà fornito con un trailer a condizione Per quanto riguarda il video Rockstar, aspetterò fino al prossimo dicembre Pubblicare il primo trailer di GTA 6 e celebrare i 25 anni di creazione di videogiochi da parte di Rockstar.

Vice City, due invalidazioni e tante voci o fughe di notizie

per adesso, Non ci sono informazioni ufficiali su GTA 6 Ma come puoi immaginare Negli ultimi anni ci sono state molte voci Sul prossimo capitolo di una delle saghe più importanti della storia dei videogiochi.

In effetti, lo stesso Jason lo ha affermato qualche tempo fa GTA 6 avrà due eroi, un duo composto da Uomo e donna latini ispirati a Bonnie e Clydeuna coppia di criminali americani specializzati in rapine.

Inoltre, torneremo su Una versione romanzata di Miami, Vice Citycon una mappa gigante con più luoghi al chiuso rispetto a quelli degli altri GTA, e inoltre, questa nuova puntata conterrà molti contenuti post-lancio tra cui nuove missioni e persino aree per prolungare la vita del gioco.

D’altronde ricordiamo che anche GTA 6 è stato oggetto di un importante leak con più di 90 video e immagini Pubblicato da hacker Chi è stato dichiarato non idoneo a sostenere un processo a causa della sua salute mentale.