Non viene rivelato nulla sulla confezione del CMF Phone 1 e su tutto ciò che lo accompagnerà, mentre alcune delle sue caratteristiche sono trapelate

CMF è prossima al lancio del suo primo smartphone, il CMF Phone 1. Si tratta di un nuovo ed interessante contendente nel mercato della telefonia mobile. Ha già dimostrato le sue capacità in termini di design e prestazioni In altri prodotti, come CMF Buds Pro o CMF Watch Pro disponibili in Spagna.

L’azienda ha già presentato alcuni dettagli che contraddistinguono questo futuro dispositivo, come il design del suo retro, che conterrà accessori standard per migliorare l’esperienza offerta. Uno di questi, come vediamo, è un disco su cui è possibile appendere i nastri Si vede anche quella che sembra una batteria e un supporto..

Altri dettagli noti sono che avrà due fotocamere posteriori. In questo senso è sempre saggio preferire la qualità alla quantità, anche se non si conoscono ancora tutti i dettagli di questi sensori, Il contratto principale sarà firmato da Sony e conterrà 50 megapixel. Ora, il brand ha condiviso un video che mostra come assemblare il dispositivo e cosa sarà contenuto nella sua scatola. Inoltre, è trapelata un’immagine che mostra alcune delle sue caratteristiche.

Questo sarà il telefono CMF 1

La presentazione del nuovo telefono CMF si avvicina l’8 luglio e arriverà con la sua nuova generazione di accessori, CMF Buds Pro 2 e CMF Watch Pro 2. Nel nuovo video che l’azienda ha caricato sui propri social network si vede già fornisce alcuni dettagli sullo smartphone.

Innanzitutto, questo dispositivo verrà fornito con un cavo USB, ma non con un caricatore da muro, e la sua scatola sarà abbastanza compatta, Pensare che occupi il minor spazio possibile. Il retro dello stesso appare in alcuni punti del video e conferma le immagini precedentemente mostrate dall’azienda.

Custodia per telefono CMF 1

CMF Android gratuito

D’altronde, in immagini non ufficiali, quello che potrebbe essere uno di questi dispositivi è trapelato nella schermata informativa del sistema Android, rivelandone alcune caratteristiche. Secondo questa fuga di notizie che arriva tramite GSMArenaIl telefono avrà uno schermo da 6,67 pollici, tecnologia AMOLED, oltre al processore MediaTek Dimensione 7300Che sarà accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La sua capacità della batteria è di 5.000 mAh, quindi promette di essere perfettamente bilanciata.

CMF Buds Pro 2 e Watch Pro 2

D’altra parte sono venuti alla luce anche alcuni dettagli dei suoi nuovi accessori, che saranno presentati lo stesso giorno del suo cellulare. Le CMF Buds Pro 2 avranno un corpo a conchiglia, con una forma più piatta rispetto al suo predecessore. In questo caso si può vedere il colore blu, anche se sarà disponibile in più colori. Le cuffie, come erano conosciute, lo sarebbero Nell’orecchioLa sua forma sarà simile ai primi Buds Pro.







CMF Buds Pro 2 e CMF Watch Pro 2

Flipkart

Il nuovo CMF Watch Pro 2 si differenzia dal suo predecessore, che aveva uno schermo quadrato. In questo caso, come previsto nei leak precedenti, sarà rotondo. Si Certamente, Mantiene le stesse linee estetiche del suo predecessoreCon una cornice trasparente che si abbina al colore della cintura.

Il suo pulsante singolo si sposta leggermente verso l’alto e può essere ruotato per consentire agli utenti di navigare nell’interfaccia. Dovremo farlo Aspetta fino al prossimo 8 luglio Per conoscere tutti i dettagli su entrambi i dispositivi, ma mirano ad essere il miglior compagno del CMF Phone 1.