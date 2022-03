Non vogliamo una guerra senza fine.

un La lunga guerra in Ucraina rischia di essere “molto peggiore” per l’economia europea della pandemia Corona virus, come precedentemente avvertito Il capo della casa automobilistica tedesca ha a cuore la Volkswagen, Herbert Diess. Sebbene il regista affermi di sostenere sanzioni economiche contro la Russia, ha lanciato un avvertimento: “Quello che non vogliamo è una guerra senza fine in Ucraina”.

Dies ha osservato che sia la Volkswagen che la più ampia economia europea potrebbero presto affrontare problemi molto più grandi dei colli di bottiglia dell’offerta. “Le riduzioni delle catene di approvvigionamento globali potrebbero causare massicci aumenti dei prezzi, carenza di energia e inflazione. Potrebbero essere molto pericolosi per le economie europee e tedesche”, ha affermato il dirigente in un’intervista al Financial Times.

Dess ha sottolineato che, sebbene sostenga le “sanzioni massime”, ha osservato che una volta attuate “dobbiamo tornare ai negoziati, al dialogo, perché ciò che non vogliamo è una guerra senza fine in Ucraina”.

Chiusure di fabbrica

Il gruppo Volkswagen, che ha 500.000 dipendenti in Europa, ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe interrotto la produzione di automobili in Russia “fino a nuovo avviso”, paralizzando i suoi stabilimenti di Kaluga e Nizhny Novgorod. Circa 15 aziende del settore automobilistico hanno già interrotto la loro attività in questo Paese.

Inoltre, il gruppo La Volkswagen è stata costretta a interrompere la produzione nei suoi principali stabilimenti in Germania A causa della mancanza di fornitura di cavi di collegamento, un componente di cui sono specializzati i fornitori ucraini. Anche il resto delle case produttrici tedesche (BMW e Mercedes) è stato costretto a fermare le fabbriche a causa della carenza dello stesso componente.

Associazione dei fornitori di automobili dell’Ucraina Hanno chiesto aiuto a gruppi nel resto d’Europa Per riprendere l’attività nelle fabbriche statali o anche spostare la produzione in zone lontane dalla guerra. La priorità, secondo l’associazione, è ripristinare l’approvvigionamento dei cavi elettrici per evitare l’espansione dei fermi delle grandi fabbriche di automobili.

La Russia non è uno dei mercati più importanti per il consorzio tedesco, dato che Wolfsburg ha venduto poco più di 204.000 auto in quel paese l’anno scorso, su un totale di 9 milioni di auto nel mondo.