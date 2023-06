“Non volevo vedere nessuno”: Schwarzenegger si è autoisolato una settimana dopo il flop di “Last Great Hero”

Arnold Schwarzenegger Sta raccontando alcuni dei peggiori momenti della sua carriera di attore e politico. L’attore austriaco, una delle figure del cinema d’azione degli anni ’80 e ’90, ha pubblicato un lungometraggio documentario su Netflix, Arnoldin cui l’interprete viaggia dall’infanzia alla vita presente, spiegandoci quali sono i suoi ruoli più memorabili, come finitore. Ora spiega cosa ha provato per una delle sue opere maggiori inadempienti alla scatola della scrivania, Un altro grande eroe. Come ha spiegato, lo ha ferito così tanto che non ha funzionato a livello pubblico e critico nel 1993, che è andato in isolamento. Non voleva parlare con nessuno e piangeva.

Il film cagliato di John McTiernan del 1993 che mescolava azione e commedia, un’ode al genere che elevò lo stesso Schwarzenegger, non ebbe successo. Il documentario Arnold Questo grande flop, che ha incassato poco meno di $ 15 milioni al botteghino, gestisce qualsiasi cosa ha fatto precipitare l’attore nella depressione. Era deluso e non voleva parlare con nessuno per una settimana. “Quando te ne sei andato Un altro grande eroeHo già raggiunto il mio apice Terminatore 2essere il film di maggior successo al mondo”, ha spiegato Schwarzenegger, Che si apre nel canale nei documentari

“Non posso ammettere quanto sono arrabbiato.”Ha aggiunto, riferendosi alle critiche negative del film e alla mancanza di slancio del pubblico. “Fa male. Fa male ai tuoi sentimenti. È imbarazzante.” Non volevo vedere nessuno per una settimana. Ma tu vai avanti. E anche mia suocera diceva sempre questo:Andiamo’“È un grande messaggio”, ammette. Nella piattaforma di documentari Netflix su cui è stato proiettato per la prima volta fubar– , come confermato James Cameron lo ha prontamente contattato per sapere come sono andate le cose.

“Sembra che fosse a letto a piangere.”Cameron ha detto. “L’ho preso come un duro colpo alla sua immagine personale. Penso che lo abbia davvero scosso. Ho detto: ‘che cosa hai intenzione di fare?’ Egli ha detto: ‘Vorrei stare da solo’. Questa è l’unica volta che ho sentito la sua voce. Fortunatamente per Schwarzenegger, le cose sono migliorate ed è stato il suo prossimo film Bugie rischiosela canzone del 1994 che lo ha riunito a Cameron.

