Nordex (Acciona) amplia le perdite a 230 milioni di euro nel 2021 per la crisi della filiera

Nordex, il produttore tedesco di turbine eoliche a cui partecipava Acciona, ha subito una perdita di 230,2 milioni di euro nel 2021, il che significa un aumento del 75% dei “numeri rossi” registrati l’anno precedente, a causa dell’impatto delle tensioni di fornitura. serie in tutto il mondo.

Anche il totale della produzione operativa (Ebitda) ha risentito, scendendo a 52,7 milioni, il 44% in meno rispetto al 2020, anche a causa di questa crisi degli approvvigionamenti causata dalla lenta ripresa del settore, soprattutto in Cina, dopo il passaggio del corona virus. pandemia.

A causa del significativo aumento dei costi delle materie prime e dei servizi di trasporto, in particolare a fine anno, la società non ha potuto migliorare i propri margini come originariamente previsto nel 2021. Si precisa che tale margine tra risultato operativo e fatturazione è stato dell’1% rispetto al 2% dell’anno precedente.

La componente più performante è stata l’utile, salito del 17,1% a 5.444 milioni di euro, dopo un aumento del 20% degli impianti eolici, con una produzione di oltre 6 GW. In questo senso, Nordex ha installato 1.619 turbine eoliche in 22 paesi.

Guardando al 2022, l’azienda prevede un fatturato compreso tra 5.400 e 6.000 milioni di euro, con un margine dall’1% al 3,5%, anche se sottolinea che queste previsioni non tengono conto degli scenari geopolitici che si sono verificati al riguardo. La prima parte dell’anno.

“A breve termine, affrontiamo sfide significative a causa delle continue pressioni sui costi. La guerra in Ucraina e le conseguenze di spillover globali ancora imprevedibili di questo conflitto stanno creando ulteriore incertezza. Tuttavia, siamo fiduciosi che saremo in grado di aumentare costantemente i nostri margini “E redditività”, afferma il CEO di Nordex, Jose Luis Blanco.