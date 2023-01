North West registra un video vestito da suo padre, Kanye West

Kim Kardashian e sua figlia maggiore, North West, sono molto legate. Madre e figlia trascorrono molto tempo insieme condividendo uno dei loro hobby: Registra video su TikTok. Anche se ce l’ha mio figlio di 9 anni determinati criteri usare L’account che condivide con Kim (@twitta), “celebrità” e intrattengono i loro milioni di follower con le loro idee divertenti. Tra i migliori video North dà la caccia a sua madreE il Trucco creativo per bambina Quanto a Danze e canti che interpretano insieme.

L’ultimo video che hanno pubblicato ha stupito i fan di entrambi: North è mostrato accanto a sua madre vestito da Kanye West. La bambina non manca di dettagli: ha la barba e le sopracciglia dipinte e indossa un cappello nero, simile a quello del padre. Nel caso in cui ci fossero dubbi su chi sta imitando, la canzone riprodotta in sottofondo in sincronizzazione labiale è il singolo di Kanye “Bound 2”. Gli aderenti di entrambi giungono alla stessa conclusione: La somiglianza di North con suo padre è inconfondibile.

Questo contenuto è stato importato da TikTok. Potresti essere in grado di trovare lo stesso contenuto in un altro formato, oppure potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni, sul loro sito web.

Sebbene i commenti siano disabilitati, i fan di Kim stanno commentando sui social network a riguardo. Questa non è la prima volta che North si veste come suo padre.Ma in questa occasione c’è chi ci pensa Questo video è una presa in giro di Kanye Perché il rapper era contro i suoi figli che usano i social network. I miei figli non saranno su TikTok senza il mio permesso ha detto in un’intervista l’anno scorso. Sull’opinione di Kanye in merito, Kim ha commentato: “I continui attacchi di Kanye nei miei confronti nelle interviste e sui social media sono in realtà più dannosi di quanto qualsiasi TikTok North possa creare”, ha detto la “celebrità” in un evento. sulle loro storie di Instagram.