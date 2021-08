Norton acquista Avast per oltre 8 miliardi di dollari

11 agosto 2021 | 11:03

Il gruppo statunitense NortonLifeLock ha annunciato mercoledì di aver raggiunto un accordo per acquistare il rivale ceco Avast per oltre $ 8.000 milioni (1 milione di $), al fine di creare un colosso di Informazioni di sicurezza.

NortonLifeLock ha spiegato in una dichiarazione che il valore operativo di Avast è compreso tra $ 8,1 miliardi e $ 8,6 miliardi, a seconda dei metodi finanziari che sceglieranno gli azionisti della società ceca. La nuova suite avrà più di 500 milioni di utenti in tutto il mondo.

La loro fusione dovrebbe generare un costo annuale di sinergie di 280 milioni di dollari. Gli azionisti di Avast deterranno tra il 14% e il 26% del nuovo gruppo.

“Questa transazione è un enorme passo avanti nella sicurezza informatica dei consumatori”, ha affermato con soddisfazione Vincent Billett, CEO di Norton.

La sua azienda ha dichiarato a luglio che le due società hanno la stessa visione del mercato e che si completano molto bene, in particolare geograficamente.

Per Ondrej Vlcek, CEO di Avast, la fusione consentirà ai due gruppi di crescere ancora di più “in un momento in cui le minacce di hacking sono in aumento nel mondo, nonostante il fatto che l’uso di prodotti per la sicurezza informatica rimanga basso”.

Il nuovo gruppo avrà sede a Praga (Repubblica Ceca) e Tempe (Arizona) e sarà quotato al Nasdaq negli Stati Uniti.

Fondato nel 1988, Avast è uno dei gruppi più importanti nel settore dei software di sicurezza e offre i propri prodotti ad aziende e privati ​​per proteggere i propri computer da virus e altri attacchi informatici.

Come Avast, NortonLifeLock (ex Symantec) si è concentrato sui prodotti di sicurezza per il pubblico in generale, dopo aver venduto la sua divisione di sicurezza aziendale a Broadcom Semiconductor Group nel 2018.