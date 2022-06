Norvegia-Slovenia: Haaland non riesce a superare il muro sloveno

Norvegia Questa edizione della Nations League sembrava concentrata, pronta a dimostrare che sapevo già che la sua grande generazione d’oro era pronta a fare un salto di qualità verso la grande competizione. Dopo essere rimasta fuori dalla Coppa del Mondo e dall’ultimo Campionato Europeo, la Norvegia era pronta a partire lega Per poter affiancare in futuro le grandi potenze europee.

Gran parte di questa aspettativa era di ottenere la terza vittoria in tre partite contro la Slovenia… ma non hanno contato sul muro sloveno, eretto sul carattere di Oblak, che ha resistito alla spinta norvegese di giocare anche con un uomo under 63, per scacciare plastica Fermando Haaland chiaramente uno contro uno contro un portiere Atletico Madrid.

Non era l’unica occasione che aveva Norvegia. In effetti, ancora avanti da Borussia DortmundHa sprecato alcune occasioni non adatte alle sue qualità e ha visto come è rimasto senza bagnarsi per la prima volta nelle ultime cinque partite con la sua squadra. Anche in 94 minuti ha avuto una chiara occasione, ma l’ho visto scavalcare la porta slovena.

La Slovenia ha ottenuto un punto Oslo Che vale il suo peso in oro, a quanto pare in campo e perché deve ancora aprire il suo guardaroba in questa edizione della Nations League.

questa volta, Ferma Oblak Haaland.