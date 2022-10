[Noticias] Arriva la stagione di Vive Orbitante, uno spazio per ballare

Contenuti

Come occasione per presentare i risultati delle residenze artistiche e i vari processi di creazione della danza che si svolgono a Bogotá, Istituto del Distretto delle Arti – Adarts lancia il stagione dell’orbita dal vivo Con un’esposizione diversificata di campioni artistici e attività accademiche che consentiranno al settore della danza di continuare a connettersi con il pubblico della città in diversi scenari e spazi alleati hanno aperto le porte per questo evento che si svolgerà dal 22 ottobre al 3 novembre.

Secondo Paola Atuesta, direttrice di Danza del Idartes, questa stagione metterà in evidenza il lavoro che i ballerini cittadini hanno svolto attorno a diverse metodologie creative durante il 2022. “Orbitante consente lo sviluppo di diversi approcci alla creatività nella danza, oltre a tessere ponti tra diversi contesti e dialoghi improbabili O meno buono come il rapporto tra rurale e urbano e modi di creatività di diversi paesi, questo è esattamente ciò che vedremo durante queste due settimane di attività”, sottolinea.

Il lancio di questa stagione avverrà sabato 22 ottobre alle 14:00 al Teatrino del Teatro Jorge Eliaser Gaitan con il Sono il Meeting Internazionale delle Piattaforme di Danza Ciò includerà la partecipazione di Argentina, Cile e Colombia, per conoscere il contesto della gestione della danza nella regione dell’America Latina e il modo in cui le piattaforme di danza possono migliorare aspetti come la creatività e la circolazione oggi. Inoltre, questo è un impegno a tessere reti di relazioni con agenti del settore a livello nazionale e internazionale.

Lo stesso giorno, nel Stanza del jitan sarà implementato la notte da soloesempio del processo realizzato dagli artisti Francisco Jiménez e Cesar Garcia nell’ambito della residenza artistica di Piattaforma di danza tropicale Bogotà. Questa giornata, che inizia alle 19:00, include un’esibizione di De’s Returns to Tablau e Barabas, relativi rispettivamente al flamenco e alla danza contemporanea, a cui partecipa l’acclamata artista Jennifer Caro.

Il programma prosegue domenica 23 ottobre al Teatro Estudio del Teatro Giulio Mario Santo Domingo Mayor insieme a Ruvidità sul palcouno spazio di scambio tra i processi artistici sviluppati nell’area rurale di Bogotá e gli artisti del cuore della città, che cerca di definire metodi e metodologie per il lavoro collaborativo con il supporto di Ministero della Cultura. La giornata inizierà alle 15:00 con la partecipazione del gruppo di Proiezione Folk dell’Associazione Culturale e Artistica, residente presso l’Orbitante Platform Dance Bogotá.

Maggiori informazioni su www.danzaenlaciudad.gov.co