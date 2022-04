La Russia si prepara alla sua ultima offensiva contro il Donbass, Macron e Le Pen si affronteranno al secondo turno delle elezioni in Francia e il lunedì di Pasqua inizia senza restrizioni. Controlla di seguito per le ultime notizie di oggi in Spagna.

Attacco finale al Donbass

Il presidente russo Vladimir Putin Si sta preparando per l’ultimo attacco al territorio del Donbass, che vuole conquistare prima del 9 maggio, giornata nazionale della Russia in cui si tiene una parata militare. Mosca continua la sua offensiva nella regione di Donetsk e nella città di Mariupol, nonché la formazione di un “gruppo offensivo di forze” nella regione del Dnipro, secondo l’ultima parte del Comando supremo dell’esercito ucraino all’inizio del il 47° secolo. Il giorno dell’invasione russa dell’Ucraina.

Macron e Le Pen si batteranno per la presidenza

Emanuele Macron e Marine Leben Ripeteranno il duello del 2017 al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, dopo che il primo turno di domenica ha lasciato al presidente uscente un margine di vantaggio leggermente più ampio di quanto previsto dai sondaggi.

Pasqua senza restrizioni

Cominciano le vacanze settimana Santa Praticamente senza restrizioni e con attenzione, a partire dal 20 aprile, la fine dell’uso obbligatorio della mascherina al chiuso.