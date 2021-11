Notizie: lo strumento Gmail ha un bell’aspetto e funziona di più con le cose (download APK)

5. visualizzazioni

Google sta portando avanti la sua campagna sui materiali che sta ridisegnando le sue app. L’app Gmail ha effettivamente ricevuto un rinnovamento a settembre, mentre il suo widget è stato solo migliorato. Ora, vediamo che il tema adattivo ha pieno effetto e maggiori vantaggi forniti con una versione aggiornata dell’app.

9to5Google I rapporti indicano che la v2021.10.31 porta con sé nuove modifiche che includono un’imbottitura aggiuntiva attorno al testo e agli elementi dell’interfaccia e la manipolazione completa del colore dinamico selezionato dall’utente.

Nelle spese inferiori, lo strumento visualizzerà un pulsante bozza, spostato dall’angolo in basso a destra all’angolo in alto a destra, e i pulsanti di archiviazione per ogni messaggio visualizzato. Se archiviano un messaggio, gli utenti avranno l’opportunità di annullare l’azione. Puoi ancora vedere il mittente (i), l’ora di ricezione, l’oggetto e la prima riga (anche se inferiore al lato precedente) di ciascun messaggio.

Espandendo il widget a 5 x 2 o 3 x 3 in una griglia 5 x 5 verrà visualizzata una nuova riga di pulsanti che consentiranno agli utenti di aprire una chat di Google, una sala riunioni (a seconda che abbiano queste funzionalità abilitate) o di comunicare con collegamenti tramite Spaces.

Il Google Play Store è ancora il feed v2021.10.17 per la maggior parte degli utenti, ma vale la pena dare un’occhiata per vedere se è necessario aggiornarlo comunque. O quello o scarica v2021.10.31 da Qui.

