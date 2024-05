Notizie, situazione a Gaza e altro ancora

Sempre più persone stanno lasciando Rafah per altre parti di Gaza in seguito agli ordini israeliani che impongono ai civili di lasciare gran parte della zona orientale e centrale di Rafah, ma alcuni sono ancora troppo esausti o malati per continuare.

Un uomo anziano, Hassan Abu Al-Enein, ha detto alla CNN che non voleva lasciare la sua casa nel campo profughi di Shaboura. “Ma ora voglio farlo perché non c’è più nessuno nel campo”, ha detto “voglio vedere mia moglie e mia figlia”. “Parto a piedi. Non ho soldi per comprare la macchina. Ho mandato a piedi anche mia moglie e mia figlia.”

Maher Suleiman, che vive anche lui nel campo profughi di Al-Shaboura, ha detto che non sapeva dove andare: “Nessuno ci sostiene. C’è solo distruzione, sono uscito di casa con una maglietta”. Suleiman ha detto che non esiste una zona sicura. “Mia figlia di 15 anni ha ustioni su tutto il corpo. C’è stato un attacco all’edificio accanto mentre stava preparando il cibo”.

Ayman Abu Najira, che guidava un’auto con il parabrezza rotto, ha detto che era diretto ad Al-Mawasi, un’area a nord-ovest di Rafah dove gli israeliani avevano ordinato alla gente di andare. Ha detto che sperava che fosse una zona sicura, ma aveva i suoi dubbi. “Probabilmente attaccheranno coloro che lo circondano”, ha detto Negera alla CNN.

Ma alcuni avevano intenzione di restare. Una donna anonima ha detto: “Non abbiamo paura, siamo esausti ma resilienti”. Il suo negozio è isolato in una zona che dice fosse piena di negozi solo pochi giorni fa.

Ha detto che era di Khan Yunis. “Vorrei poter andare a casa e vorrei che la situazione rimanesse la stessa. Sto piangendo perché voglio andare a casa.”

La donna ha detto che la situazione era tesa ieri sera. “Incluso il chico che distribuisce l’aria al luogo del venir. Il luogo che viene al salir delle tiendas per il resto delle persone utilizzato dai quadcaptors (i droni armati israeliani)… A che fare con tenemos di infezioni. Molte persone ne sono infettate”.

La donna ha indicato una cicatrice sotto l’orecchio, che secondo lei è stata causata dal proiettile di un cecchino che le ha rotto la mascella mentre cercava di recuperare le sue cose vicino all’ospedale Nasser. “C’era una finestra coperta con una coperta e il cecchino mi ha portato qui.”

“Perché mi stanno attaccando? Ero in una scuola ed era vuota.”

Suo figlio, Raed Abu Salem, 18 anni, aveva una ferita sul viso che, secondo lui, era stata causata dalle schegge di un drone colpito a Khan Yunis mentre stava cercando di prendere l’acqua. Ha perso anche diversi denti.

“Ha detto quanto fosse bello”, ha detto quando gli è stato chiesto come si sentisse quando guardava le sue foto prebelliche. Adesso gli fanno male le ferite e deve mangiare usando una siringa.

La loro madre ha detto che stava lottando per nutrire i bambini. “Questi bambini non hanno mangiato. Non abbiamo acqua fresca”.