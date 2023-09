Notizie sulla tecnologia | Apple inizia a infrangere la legge: l’iPhone 15 cambia caricabatterie

Il modello scelto come unico caricabatterie è USB Type-C, che è quello che già utilizzano la maggior parte degli “smartphone”, tranne gli iPhone di Apple

Il 4 ottobre 2022 il Parlamento Europeo ha approvato l’imposizione di una legge caricatore universale in tutti i paesi dell’Unione Europea (Unione Europea)Con l’obiettivo di generare meno rifiuti e di non dover raccogliere troppi cavi in ​​casa.

Lui modello È stato scelto come unico spedizioniere USB tipo Cche è quello che già utilizza la maggior parte degli “smartphone”, ad eccezione del case i phone manzana. Pertanto l’azienda è stata tra i maggiori critici di questo provvedimento, poiché ne è stata la più colpita.

Tuttavia, di fronte a questa legge non esistono trucchi potenziali e Apple non ha avuto altra scelta che arrendersi e sottomettersi, anche se l’Unione Europea ha dato una scadenza fino all’autunno del 2024.

nuovi telefoni

La maggior parte dei prodotti Apple (apparecchiature e accessori) sono dotati di una porta Lightning. Ma, come l’azienda aveva già annunciato in occasione dell’approvazione della legge, i nuovi iPhone messi in vendita includeranno effettivamente il nuovo caricabatterie e non il proprio, come già avveniva con Alcuni modelli di iPad e Macche già avevano USB C. E così è stato: il giorno successivo 12, Apple presenta il nuovo iPhone 15, e una delle novità che include per quanto riguarda l’iPhone 14 è proprio questa: ha un caricabatterie USB-C.

Inoltre, alcuni analisti sostenevano poi che Apple avrebbe lavorato su un adattatore da poter utilizzare con accessori che disponessero ancora di una porta “Lightning”, visto che Ci saranno alcuni anni in cui entrambi i porti coesisteranno Sui prodotti dell’azienda tecnologica con l’offerta di accessori aumentata con il nuovo punto vendita.