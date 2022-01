Nova 111, Analisi. Quando il viaggio nello spazio smette di causare illusione

Indie, puzzle e Nintendo Switch. Tre ingredienti per realizzare uno di quei cocktail che non mancano mai. O, come dicono le pubblicità della Coca-Cola, la formula della felicità. Rendendosi conto del successo di questa combinazione, ragazzi di Laboratori Funktronic Volevano approfittare del sorteggio e condividere la loro ricetta speciale. Quello della nonna, quello che hanno tenuto nella scatola dei ricordi per oltre sei anni. Perché è stato nel 2015 quando Funktronics è stato lanciato per la prima volta Nova 111gioco intero Puzzle ed estetica della fantascienza Che a priori dovrebbe adattarsi perfettamente ai menu contemporanei. a priori. Dopo aver attraversato molte piattaforme ed essere caduto nell’oblio, il titolo è ora Revival su Nintendo Switch Per la gioia di questo genere e la speranza dei suoi creatori.

Palestra spaziale dei Pokemon

Il fatto è che Nova-111 è particolarmente facile da spiegare ai fan di Nintendo. i tuoi livelli Mini labirinti pieni di test ed enigmi Ricorda la saga dei Pokemon. Specificamente per quei minigiochi che si trovano nelle palestre Pokémon prima di sfidare il loro leader. Se spingere dei sassi per farsi strada, se attivare i tasti corretti o utilizzare i portapacchi corretti, o scivolare sul ghiaccio in una certa direzione…ecc. Così come Nova 111. A Le canzoni più potenti. compilazione per Momenti già visti Nelle palestre dei Pokemon.

In effetti, un’altra somiglianza si può creare con i giochi di Pikachu e società. Come le puntate di Pokemon Mystery Dungeon, Nova-111 funziona alternativamente. Qui i livelli non vengono generati casualmente dopo ogni morte, ma le battaglie tra i puzzle funzionano allo stesso modo e tutte sotterranei Sono come un’enorme tela attraverso la quale il tempo passa solo quando lavoriamo. Reti giganti in cui i nostri nemici avanzano solo se lo facciamo prima. Stessa cosa con diversi pericoli (laser, caduta di parti del soffitto…). Dobbiamo anticipare cosa faranno i cattivi e lo scenario quando faremo la nostra prossima mossa. come se Gioco di scacchi.





Puzzle senza anima o emozione

Da quanto sopra, il concetto non può essere più di un semplice. Vai dal punto A al punto B ed evita diversi enigmi. E poiché siamo una specie di astronavi, che salvano scienziati lungo la strada, tendono a fare battute di tanto in tanto. Impareremo anche nuove meccaniche come fermare il tempo, attaccare a distanza o avanzare di due caselle invece di una, aggirando così il pericolo imminente. Combatteremo anche contro molti boss finali. Ma ancora, Nova-111 È molto facile e il tuo suggerimento è molto popolare. Nessun puzzle sembra particolarmente originale o geniale. Come dicevamo, è semplice come quella di Pokémon, anche se in Game Freak è una storia, extra, ed ecco il perno attorno al quale si esprime tutto. Quindi ci si aspetterebbe un ulteriore sviluppo o la profondità non arriva.

Ci sono schermate interessanti, soprattutto nella fase finale, ma procederemo sempre per inerzia, per abitudine, perché abbiamo superato quegli stessi test così tante volte che li risolviamo quasi in automatico. Non c’è sconto e non smetteremo di pensare o decifrare nulla. Insiste e prova l’alfabeto del tipo. Così, Non c’è molta soddisfazione. Il progresso non genera alcun tipo di risposta emotiva. Non suscita nemmeno curiosità o aspettativa, perché la storia è zero, la varietà dei nemici è limitata e il livello tecnico è piuttosto gradevole. Ho visto il primo livello, vedere tutto. Finisce per sprecare anche l’ambientazione spaziale e i turni, perché i puzzle sono infiniti giocando con l’universo e il luogo, a poco a poco iniziano ad apparire nemici e cose che saltano i turni e si muovono normalmente.





Vecchia versione senza notizie

Né la sua copertina né il suo contenuto ci hanno lasciato segni, ma ciò non significa che Nova-111 non funzioni o sia cattivo. I suoi enigmi sono semplicemente progrediti regolarmente a causa della ripetizione e sono emerse molte alternative migliori all’interno del genere. Eppure, durante Dura quattro o cinque ore Il gioco è divertente e accessibile. Cambia le tue idee (o tipo di Pokemon) a un buon ritmo e alla fine di ogni livello otteniamo un punteggio basato su oggetti da collezione che sono state incontrate e le trasformazioni trascorse e il tempo trascorso. Passandolo a noi si aprirà una situazione nuovo gioco più Dove può attivare diversi trucchi (doppi cicli, poteri illimitati) o aggiungere alcuni ostacoli all’avventura (più danni, una vita).

Ottenere un buon voto è difficile e può aumentare la longevità, ma non c’è alcun incentivo a farlo. non solo per Nessun tag o componente aggiuntivo, ma perché, per scoprire oggetti da collezione, ad esempio, devi sbattere contro tutti i muri di ogni livello per vedere quale si rompe e si nasconde dietro un percorso segreto. Non esiste un modo visivo o un modo di giocare per trovarli. lui Meccanica fallita. Se completare significa verbo beta test, siamo passati.





Allo stesso modo, perdiamo opzioni come vedere quanti collezionabili ci mancano a metà livello (possiamo farlo solo quando abbiamo finito) o scegliere a quale schermo vogliamo giocare. Lascia che gli elenchi di selezione delle fasi siano impostati taglio fisso Con molte ragioni che forse Ogni partita dura 15 o 20 minuti Per giocare volevamo. Questo Dynamite Nova-111 è consigliato per giochi veloci e brevi. È inspiegabile in un gioco di puzzle mobile e sei anni dopo il suo rilascio è stato possibile aggiungere questa nuova versione, che manca di nuove funzionalità.

READ PUBG Battlegrounds: ora gratuito per tutti conclusione Nova-111 è un puzzle game che non fa niente di particolarmente male, ma non fa nemmeno niente di particolarmente bene. Potrebbe essere divertente per quattro o cinque ore, ma abbiamo visto i suoi enigmi così tante volte che è diventata un’esperienza meccanica e monotona piuttosto che la sfida soddisfacente che dovrebbe essere. I più potenti del genere lo troveranno troppo semplice e altri lo troveranno piuttosto carino, poiché la mancanza di sottigliezza e personalità si estende anche al livello della storia, dell’ambientazione e dell’audiovisivo. I viaggi nello spazio sono costosi, ma visto quanto visto non succede nulla perché ci sono alternative migliori.

Migliore Quattro o cinque ore di puzzle divertenti, vari e accessibili.

Gioco di ruolo. peggio I puzzle sono molto facili e molto visivi.

A livello narrativo, artistico e audiovisivo, è piuttosto blando.

Nella versione Switch, mancano ancora opzioni che in realtà ci mancavano nell’originale.