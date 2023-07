Novak Djokovic tornerà in Coppa Davis

Novak Djokovic (secondo nel ranking ATP) rappresenterà nuovamente La Serbia è in Coppa Davis per la prima volta dal 2021 secondo club sportivo. L’ultima volta che è stato in testa alla classifica ha combattuto nelle semifinali della competizione a squadre maschile più importante del mondo e alla fine ha perso contro i croati a un passo dall’edizione poi vinta dalla Russia. 19 anni dopo la sua prima nel torneo, si sta preparando per il suo ritorno.

Novak Djokovic torna in Coppa Davis. Immagini AP

“Suonerò quest’anno. Non vedo l’ora che arrivi la data. Non ho giocato l’anno scorso, mi sentivo in colpa perché mi aspettavo che i ragazzi superassero il gruppo, così avrei potuto unirmi a loro a Malaga. Fondata diversi anni fa, l’anno scorso abbiamo avuto un girone difficile”Ha spiegato chi affronterà quest’anno nel Gruppo C con Spagna, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

“Spero di essere in salute e disponibile. È vero che il calendario è scomodo perché si gioca una settimana dopo la finale degli US Open, ma ho detto a Coach Victor (Troicki) che ci sarei stato”, ha continuato il tennista, che ha un bilancio positivo di 42 partite vinte e 13 perse in competizione.

Nel 2010, Novak Djokovic ha portato la Serbia alla sua prima e unica vittoria in Coppa Davis. Contro la Francia, hanno concluso la serie 3-2 con le loro ottime prestazioni che sono servite come base per la vittoria: 6-3, 6-1, 7-5 su Gilles Simon e 6-2, 6-2, 6-4 contro Gael Monfils.

Coloro che supereranno la fase a gironi il prossimo settembre si incontreranno per il titolo a Malaga dal 21 al 26 novembre.

