Nove aziende calzaturiere della regione stanno cercando di espandere le vendite in Italia

Martedì 20 giugno 2023, 09:05



Nove aziende del settore calzaturiero della regione di Murcia partecipano alla 99a edizione di Expo Riva Shoe, una delle fiere più prestigiose al mondo, che si svolge a Riva del Garda (Italia) fino a martedì. Le aziende murciane sono sostenute dall’associazione di settore Colgia e dall’Istituto di Sviluppo (Informazione). Con questi nove marchi, Murcia è una delle comunità che contribuiscono con il maggior numero di espositori a questo prestigioso evento, dietro la comunità valenciana. Trattandosi di una delle fiere classiche del settore, il format scelto in questa occasione è invece del consueto lavoro commerciale con un importante rinforzo pubblicitario gestito da Calgia.

Il settore calzaturiero regionale è composto da 177 aziende. Del totale, l’80% produce scarpe, sandali, scarpe da ginnastica e pantofole. Il resto è dedicato alla produzione di componenti come cuoio, suole, tomaie, solette, tacchi, zeppe in sughero, ed è classificato come settore industriale tradizionale concentrato a Lorca, Alhama, Caravaca e Yegla.

