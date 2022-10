Nove linee di lavaggio verticali, pieghevoli ed estensibili, per asciugare i capi all’interno o all’esterno, risparmiando spazio

Il I più famosi stendibiancheria Senza raccordo sono molto probabilmente orizzontali con le ali, hanno il vantaggio di permettere di mettere i vestiti ragionevolmente separati, e se sono grandi servono per asciugare capi di grandi dimensioni, comprese coperte o trapunte, ma hanno lo svantaggio di che una volta aperto Occupa molto spazio Quindi durante l’uso chiudono praticamente la camera.

se dentro l’esternoL’intero balcone o una buona parte del balcone non verrà utilizzato in modo uniforme dentroLa stanza in cui è posizionato lo stendibiancheria non può praticamente essere utilizzata per nient’altro. Quindi potrebbe essere interessante considerare altre alternative che non lo richiedono facilitàma occupa meno superficie, come con Linee di lavaggio verticali. Newlux nella foto sopra, nera e ruote, costi 44,90€.



NEWLUX- Nero V60 Stendibiancheria Verticale Pieghevole XXL con Ruote, 4 Doppi Livelli e 15 Metri di Asciugatura. Stendibiancheria allungabile con supporto per piccoli oggetti. Perfetto come attaccapanni

Un altro buon esempio è questo Stendibiancheria pieghevole Amazon Basics Costa solo cromata 24,90 €.







Stendibiancheria interna pieghevole Amazon Basics, finitura cromata

Il Stendibiancheria allungabile Da Beldray con tre livelli di altezza e quattro ali laterali degne 34,99 €.







Beldray LA050397 Stendibiancheria estensibile con 3 ripiani, include quattro ali laterali per vestiti e grucce, capacità massima. 15 kg, piccolo spazio, compatto e sottile, turchese/grigio

Novohogar Modello 58 x 134 x 156 cmche possiamo vedere nella foto su queste righe, e il suo costo 44,95 €.







Novohogar NH9267 58 x 134 x 156 cm 4,4 kg

Dal marchio Homcon, a appendiabiti pieghevole Troviamo sei ruote e quattro livelli 68,99 €.







Homecom Stendibiancheria Pieghevole 6 Ruote 4 Livelli (80-142) x55x172 cm Stendibiancheria Stendibiancheria in Acciaio

quest’altro Stendibiancheria verticale a torreEspandibile per costi interni ed esterni 30,98 €.







Stendibiancheria a torre verticale, stendibiancheria estensibile per interni ed esterni, acciaio inossidabile con ali laterali, 72 * 56 * 152 cm (Grigio)

Il Stendibiancheria verticale Vileda Quattro livelli con 8 griglie di costo 49,99 €.







Vileda Mixer 4 Edition 2021 – Stendibiancheria verticale in acciaio inox, 4 livelli, 8 griglie e 40 metri di lunghezza di asciugatura, dimensioni aperte 169 x 71 x 71 cm, colore bianco

anche IKEA ha una linea per il bucato a quattro stratidenominato MULIG, ad un prezzo 39 euro.







MULIG Stendibiancheria 4 piani, interno/esterno, bianco

E chiudiamo la lista con lui Corda rondella in acciaio zincato Di Leroy Merlin, dalla foto, a 55,20 euro.







Stendibiancheria in acciaio zincato 68,50×171,50×4500 cm

Alcuni dei link in questo articolo sono affiliati e potrebbero interessare Decoesfera.

Nella Decosfera | Tre tipi di cavi per wallwasher vengono appesi senza la necessità di praticare fori con un trapano