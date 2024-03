Nove servizi energetici dovranno affrontare un mercato volatile nel 2023 da Investing.com

©Reuters.



Nine Energy Service (indicatore non fornito), una società di servizi petroliferi, ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2023, evidenziando le sfide e le risposte strategiche al mercato volatile del petrolio e del gas dell'anno scorso.

Nonostante il calo del numero degli impianti e dei prezzi medi del gas naturale e del West Texas Intermediate (WTI), la società si è distinta con tecnologie innovative e offerte di servizi. Per l'intero anno, Nine Energy Service ha registrato un fatturato di 609,5 milioni di dollari e una perdita netta di 32,2 milioni di dollari. Il quarto trimestre ha generato ricavi pari a 144,1 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 14,6 milioni di dollari.

L'amministratore delegato Anne Fox ha discusso dell'attenzione strategica dell'azienda alla crescita internazionale, sottolineando che circa il 5% dei ricavi totali proviene ora dall'esterno del Nord America, in particolare dal Medio Oriente e dall'Argentina.

Aspetti principali

Nine Energy Service ha dovuto affrontare un mercato del petrolio e del gas difficile nel 2023, con un numero di impianti e prezzi medi inferiori.

La società ha registrato un fatturato annuo di 609,5 milioni di dollari e una perdita netta di 32,2 milioni di dollari.

I ricavi del quarto trimestre sono stati di 144,1 milioni di dollari, con un EBITDA rettificato di 14,6 milioni di dollari.

La posizione di liquidità era solida a 58,9 milioni di dollari al 31 dicembre 2023.

I mercati internazionali sono un obiettivo per la diversificazione delle entrate, contribuendo per circa il 5% alle entrate totali.

Aspettative dell'azienda

Si prevede che le condizioni di mercato rimangano sostanzialmente stabili nel primo trimestre del 2024.

I ricavi attesi per il primo trimestre del 2024 oscillano tra i 135 e i 145 milioni di dollari.

L'azienda intende mantenere un modello di business snello e privo di risorse, concentrandosi su un servizio di qualità e una tecnologia avanzata.

Ribasso evidenziato

La società prevede che l’EBITDA sarà stabile o leggermente inferiore per il primo trimestre del 2024.

Nell’anno fiscale 2023 è stata registrata una perdita netta.

Aspetti positivi

Risultati ottenuti nel fornire strumenti di completamento introducendo nuovi strumenti nei mercati nazionali e internazionali.

Forti margini EBITDA nel quarto trimestre del 2023 grazie alle efficienze operative e ai maggiori margini dalle vendite internazionali.

L’azienda ha la capacità di trarre vantaggio dai mercati in crescita in un solo trimestre.

perdite

La società ha ottenuto una perdita netta per l’intero anno 2023.

Il più illustre

L’amministratore delegato Anne Fox è cauto nel prevedere i tassi di crescita futuri a causa dell’imprevedibilità del mercato.

Sono necessari circa 65 milioni di dollari di EBITDA per raggiungere il pareggio sul flusso di cassa libero, escludendo gli impatti sul capitale circolante.

È stata sviluppata una nuova guarnizione frac che utilizza il 40% di materiale in meno ed è attualmente in fase di test con i principali clienti.

Piani di investimento

Le aspettative di investimento variano tra i 15 e i 25 milioni di dollari, soprattutto per la manutenzione.

Gli investimenti per la crescita saranno destinati agli strumenti di finitura e ad alcuni lavori di sostegno.

È stata evidenziata la flessibilità dell'azienda nel rispondere ai cambiamenti del mercato, con un track record di rapido sfruttamento delle condizioni di mercato favorevoli.

In conclusione, il rapporto sugli utili di Nine Energy Service rivela un'azienda che si sta posizionando strategicamente per la crescita internazionale e l'efficienza operativa, nonostante le condizioni volatili del mercato del 2023. Concentrandosi su tecnologia e servizi, l'azienda mira ad adottare un approccio flessibile e adattabile per affrontare sfide del settore petrolio e gas.

Approfondimenti su InvestingPro

Nine Energy Service, che sta navigando nel turbolento settore del petrolio e del gas, ha presentato un quadro finanziario contrastante nell’ultimo anno. I ricavi della società per gli ultimi dodici mesi terminati nel quarto trimestre del 2023 sono stati di 609,53 milioni di dollari, riflettendo una crescita modesta del 2,72%. Nonostante la ripresa dei ricavi, i parametri di redditività dell’azienda raccontano una storia diversa.

I dati di InvestingPro indicano che il rapporto prezzo/utili (PE) di Nine Energy Service è negativo a -2,48, indicando che il mercato si aspetta che la società continui a lottare per generare profitti. Il rapporto P/E è una misura importante utilizzata dagli investitori per valutare gli utili di una società rispetto al prezzo delle azioni e un valore negativo di solito indica una mancanza di utili. Ciò è coerente con il consiglio di InvestingPro secondo cui la società non dovrebbe realizzare profitti quest'anno.

Inoltre, la performance azionaria della società è stata deludente, con un TSR a un anno del -70,12%, indicando una significativa preoccupazione degli investitori sulla futura salute finanziaria della società. Ciò è supportato da un altro suggerimento di InvestingPro che evidenzia il significativo calo che il titolo ha registrato nell’ultimo anno.

Nonostante queste sfide, Nine Energy Service ha mantenuto una forte posizione di liquidità, con attività liquide superiori alle passività a breve termine. Questa stabilità finanziaria è fondamentale per la capacità dell'azienda di resistere alle condizioni volatili del mercato e perseguire il suo obiettivo strategico di crescita internazionale.

Per gli investitori che desiderano approfondire la salute finanziaria e le prospettive future di Nine Energy Service, InvestingPro offre ulteriori informazioni. Ci sono altri suggerimenti InvestingPro è disponibile per aiutare a guidare le decisioni di investimento. Per accedere a questi preziosi suggerimenti e parametri, considera l'utilizzo di un codice coupon ProNews24 Per un ulteriore sconto del 10% sul tuo abbonamento annuale o semestrale Pro e Pro+.

