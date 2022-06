Novità dei Chromebook incentrate sul prossimo anno scolastico

Mentre l’attuale stagione scolastica volge al termine, dopo essere stata svolta interamente faccia a faccia dopo diverse stagioni di apprendimento a distanza a causa della pandemia, Google sta già fissando gli occhi sulla prossima stagione scolastica, dettagliando la notizia che alcuni dei suoi gli strumenti includeranno app orientate all’istruzione all’evento Anywhere School. 2022.

Così, per gli aggiornamenti su Google Classroom e Google Meet per gli educatori, l’azienda sta guardando anche ai Chromebook, rilevando che questo dispositivo è passato dall’essere condiviso tra studenti ad avere un dispositivo per ogni studente e anche per ogni insegnante, con il vantaggio di essere in grado di tornare a casa per continuare la formazione, secondo i piani della scuola.



Nuove forme di collaborazione in classe con i Chromebook

In questo senso, hanno appena introdotto da Google due nuovi strumenti: Screencast e Cast Moderatore con Google TV.

Il primo, disponibile nel nuovo aggiornamento di Chrome OS, Consente a studenti e insegnanti la possibilità di creare video facilmente e accessibili a tuttiGli insegnanti possono creare video di lezioni e demo per creare una libreria personalizzata di registrazioni, mentre gli studenti possono creare i propri video per condividere idee e elementi appresi o persino accedere alle lezioni.

Lo dice Google Le registrazioni verranno archiviate su Google Drive e sarà possibile accedervi tramite un collegamento nell’app ScreencastChe tu sia nel centro educativo o a casa.

Cast Moderatore consente a insegnanti e studenti di condividere in modalità wireless i contenuti dello schermo dei Chromebook su un display centrale utilizzando un passcode sicuro. Gli insegnanti potranno controllare ciò che viene visualizzato sullo schermo dal telecomando o dal proprio Chromebook o dispositivo Chrome.

Per questo strumento avrai bisogno di:

Con Cast Moderator, tutti gli insegnanti hanno bisogno di un Cast Sender, come un Chromebook o un browser desktop Chrome, e un dispositivo Google TV compatibile come Cast Receiver.

Al momento è in fase di sperimentazione nelle scuole per tutta l’estateche gli interessati possono compilare un modulo per sapere quando questo strumento sarà disponibile per l’uso pubblico.

Maggiori informazioni/credito immagine: Il Google