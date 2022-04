Novità dell’ultimo aggiornamento di iWork

Se pensi che Apple non abbia applicazioni per ufficio, ti sbagli di grosso. Naturalmente, molti utenti scelgono di fidarsi di Microsoft Office, ma ciò non impedisce ad altri utenti di utilizzare le applicazioni “domestiche”. L’azienda cerca di aggiornare il suo pacchetto ogni tanto, e questa volta Apple ha impiegato circa sei mesi per fornire un nuovo aggiornamento ai suoi utenti.

Cosa c’è di nuovo in iWork

Pages, Keynote e Numbers costituiscono la maggior parte delle app iWork e sono quelli che hanno ricevuto queste nuove funzionalità. Nel caso non li conoscessi, sono equivalenti rispettivamente a Word, PowerPoint ed Excel e hanno funzioni diverse con cui possono competere perfettamente. Di recente hanno ricevuto aggiornamenti che dovresti sapere se sei un utente di app.

Ad esempio, viene chiamata la funzione per la lettura ad alta voce voce Ricevute nuove funzionalità per migliorare l’accessibilità dell’applicazione. D’altra parte, l’elaboratore di testi ha nuove opzioni per leggere i commenti, mentre il foglio di calcolo ha ricevuto un nuovo modo per creare formule e riempire le celle con funzionalità di accessibilità.

Non c’è nessuna via d’uscita Preparazione, Sono apparse nuove funzionalità per l’aspetto estetico con la possibilità di acquisire schermate di celle senza formule e di regolare la dimensione del carattere fino a due cifre decimali.

Se ci concentriamo sulla sezione pagine eÈ possibile caricare fino a 2 GB di contenuti direttamente su Apple Books, più altre opzioni per i numeri di pagina e le impostazioni delle dimensioni dei caratteri. Inoltre, se accedi dalla tua app iOS, ci sono nuove opzioni di Avvio rapido

Il resto delle novità di iWork va a KeynoteL’app per la presentazione di diapositive dell’azienda. Qui troviamo una piccola novità in cui gli utenti avranno la possibilità di ingrandire molto di più le diapositive, fino al 400%, e, come se non bastasse, potranno configurare con maggiore precisione la dimensione del carattere.