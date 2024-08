Novità e modalità di aggiornamento

Google ha già rilasciato la nuova versione beta di Android Auto 12.7, con la quale puoi iniziare a testare cosa porterà il prossimo aggiornamento di questo sistema. Ricorda, questo è il sistema operativo che installi sul tuo cellulare ma non lo usi lì, lo usi sulla console dell’auto quando lo colleghi al tuo dispositivo.

Ma prima di emozionarti, diciamo che non sembrano esserci novità nella prossima versione di Android Auto, quindi non aspettarti grosse novità. Perché? Bene, anche questo sarà qualcosa che ti spiegheremo.

Novità di Android Auto 12.7 beta

In questa versione beta di Android Auto non troveremo nessuna nuova estetica o funzionalità. È vero che quando lo inizi Viene visualizzata una notifica Altri modi per gestire le notificheche ti porta alla configurazione Notifiche con l’assistente.

Questa è un’impostazione per configurare le notifiche dell’assistente durante la guida È scomparso dal cellulare Nelle versioni precedenti di Android Auto, sembra che Google abbia deciso di includerlo nuovamente. Quindi non è una novità, ma ci hanno ripensato.





Oltre a ciò, non ci sono grandi novità in questo aggiornamento. Lo dice Google Ha errori costantima non specifica quali, quindi se riscontri un problema, dovrai verificare se si verifica ancora e, in caso contrario, chi lo sa, forse nella versione finale.

La notizia di Android Auto si sta diffondendo anche all’interno, poiché si tratta di un sistema che può essere utilizzato in macchina Qualsiasi errore nell’applicazione può essere fatale. Ecco perché negli aggiornamenti di Android Auto non si può semplicemente lanciare una nuova funzione e poi migliorarla, perché ogni errore può costare la vita. È inoltre possibile aggiungere la compatibilità con nuovi modelli di auto.

Come aggiornare Android Auto Beta

Poiché questa è una versione di prova, devi ancora farlo Attendi qualche giorno affinché raggiunga la sua versione finalepoiché le versioni beta sono chiuse In questo collegamento Puoi tentare la fortuna nel caso in cui ci sia una lacuna nel programma beta, cosa che di solito non accade.

L’altro modo per testare la versione beta è Scarica e installa il suo file APKDisponibile in Pagina Android Auto su APKMirror. Su questo sito dovrai scegliere tra l’architettura ARM e ARM64, anche se se il tuo cellulare è aggiornato sarà quasi sicuramente ARM64. Una volta scaricato il file, devi installare manualmente l’APK sul tuo dispositivo Android e riavviare.

