Novogratz afferma che il mercato delle criptovalute è più vicino al fondo delle azioni

Mike Novogratz, fondatore e CEO di Galaxy Digital Holdings Ltd. La criptovaluta è più vicina al “basso” rispetto al mercato azionario statunitense.

Entrambi i settori sono scesi lunedì mentre gli investitori si sono preparati per la più audace Federal Reserve per aumentare i tassi di interesse, aumentando il rischio di una recessione negli Stati Uniti. Le criptovalute hanno subito un duro colpo con la piattaforma di prestito Celsius, che ha interrotto i prelievi lunedì.

Bitcoin, il più grande asset digitale, è sceso del 17% a $ 22.603 mentre il suo rivale più piccolo, Ether, è sceso del 21% a $ 1.165. Sono in calo rispettivamente del 67% e del 74% da quando hanno raggiunto i massimi storici all’inizio di novembre.

Il prezzo di Ethereum dovrebbe essere di circa $ 1.000 e ora è di $ 1.200. Novogratz ha detto alla conferenza Morgan Stanley Financials.

L’indice S&P 500 di riferimento è sceso di circa il 22% rispetto al massimo storico di inizio gennaio.

“Finché non vedrai oscillare la Fed, finché non penserai davvero, beh, l’economia è davvero pessima, e la Fed dovrà smettere di salire e persino pensare a un taglio, non penso che sia il momento di fare un molto capitale”, ha detto Novogratz.