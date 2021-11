Numeri alti da pagare per le terre virtuali nel Metaverse

I metaversi continuano a far parlare di sé, soprattutto adesso per via dei prezzi che stanno raggiungendo in essi gli immobili virtuali

Di recente, in un popolare videogioco Axi Infinity, un appezzamento di terreno virtuale venduto per 550 ETH, che rappresenta circa $ 2.300.000, al prezzo di mercato attuale. Acquistato da un utente del videogioco denominato una terra ad un’altra persona identificata come ArcaChimist, nello stesso Axie Infinity Market. La proprietà venduta si distingue per la sua posizione al centro della mappa di Lunacia, nome dato al luogo dove abitano gli Assi. Esistono diversi tipi di terra: Luna’s Landing, Genesis, Savannah, Forest, Arctic e Mystic. La trama virtuale che è stata scambiata corrisponde a un’area chiamata Genesi, un’area descritta nel gioco come “estremamente rara”, rendendola molto costosa. Kryptonotesias ha notato che vale la pena notare che all’interno del gioco, oltre ai duelli tra Axies e al completamento di missioni per generare denaro, ci sono anche vari oggetti e terre che possono essere acquistati e venduti all’interno o all’esterno del videogioco. Il terreno virtuale venduto si trova in un’area considerata “rara” chiamata Genesi Decentraland ha venduto la più grande quantità di terreno virtuale A parte la trama da record in Axie Infinity, nel metaverso dell’intrattenimento basato su Ethereume decentramentoLa più grande quantità di terreno virtuale è stata venduta. Il 23 novembre è stata venduta anche una terra virtuale per 618.000 MANA, il token locale di Decentraland (2,8 milioni di dollari). È considerata la più grande acquisizione di terreni fino ad oggi. La società dietro l’acquisizione è Società Tokens.com, una società quotata in borsa che detiene uno stock di criptovalute basato su Finanza decentralizzata (DeFi) e NFT. READ Facebook e Twitter i più odiati dai giovani Tokens.com riporta che “ogni pacco acquistato in questa transazione equivale a 52,5 piedi quadrati, quindi l’acquisizione equivale a 6.090 piedi quadrati di terreno”. La trama si trova nel cuore della regione Via della moda Non mancheranno sfilate e merchandising legati all’industria della moda digitale. La vendita di terreni, immobili e immobili virtuali è uno dei business della nuova era digitale “La moda è la prossima area di crescita esplosiva nel metaverso… quindi è giusto, e molto eccitante, che sia stato preso un impegno così critico per l’acquisto di queste terre in Decentraland”, ha affermato. Sam Hamiltongestore di contenuti Fondazione Decentraland. L’ascesa della metafisica L’ascesa dei mondi virtuali è rimbalzata, dopo il recente annuncio di Facebook, in cui ha confermato che realizzerà una piattaforma informatica basata sul concetto di metaverso. Tutto sembra indicare che la febbre delle metriche è appena iniziata e le aziende stanno cercando di guadagnare spazio in questo spazio. Tuttavia, questa non è una novità per Decentraland poiché esplora questo mondo dal 2017 e si differenzia dagli altri perché ha un grado di decentralizzazione più elevato.

