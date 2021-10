Numeri, vendite e liste ufficiali delle canzoni

BTS

Sono diventati una delle band di maggior successo di sempre e il primo progetto sudcoreano ad ottenere un riconoscimento globale. Di recente hanno pubblicato una canzone con

Ciò ha attirato l’attenzione dell’industria musicale.

In tutto il mondo È stato rilasciato il 24 settembre 2021 ed è una collaborazione tra britannici e coreani per l’album Musica da ballo. La canzone è stata prodotta dallo scozzese Max Martin, considerato il re mida della musica pop.

Il singolo pubblicato da Parlophone e Atlantic Records viene eseguito principalmente in inglese, ma contiene alcune righe in coreano per onorare l’eredità del gruppo K-pop.

Un video ufficiale è stato rilasciato il 30 ottobre e mostra la connessione delle gang su due pianeti virtualmente diversi. Ambientato nel sistema planetario delle Sfere, dove la musica è stata bandita dai “Silencers”, il video presenta Coldplay, BTS e la fittizia band aliena Supernova 7. È stato diretto da Dave Myers.

In tutto il mondo Ha debuttato al numero uno della Billboard’s Hot 100, la classifica più popolare negli Stati Uniti, e ha alcune pietre miliari importanti nelle carriere di entrambi i progetti:

Questo è il secondo #1 per i Coldplay in America; il primo era vivi la vita 13 anni fa, a metà del 2008.

La canzone è la sesta numero 1 dei BTS su Billboard – in precedenza era in cima alle classifiche. Dinamite, burro, amore selvaggio, quindi balla, la vita continua.

Secondo i dati MRC, la prima settimana della canzone ha attirato 11,5 milioni di trasmissioni negli Stati Uniti e 5,5 milioni di impressioni del pubblico radiofonico, vendendo 127.000 download e singoli fisici combinati nella settimana terminata il 30 settembre.

