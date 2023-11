Numeri vincenti del Mega Millions del 24/11/23: Jackpot di 308 milioni di dollari

EVenerdì si è svolto il sorteggio Enormi milioni corrispondente al 24 novembre 2023, con un portafoglio di 308 milioni di dollari, ovvero un portafoglio di liquidità di 140,8 milioni di dollari.

I numeri vincenti sono stati: 06, 15, 45, 59 e 68 Mega Palla Era: 01. Moltiplicatore Megapinza Era 4X.

Finora non sono stati annunciati vincitori.

La prossima estrazione è prevista per martedì 28 novembre.

Quanto costa un biglietto Mega Millions?

Ogni riga di Enormi milioni Costa $ 2. Per giocare, devi scegliere sei numeri da due serie separate di numeri: cinque numeri diversi tra 1 e 70 (che vengono estratti con palline bianche) e un numero da 1 a 25 (che è il Mega Palla d’oro). Puoi anche selezionare Selezione facile/selezione rapida. Se indovini sei numeri, vinci il jackpot.

Il primo premio viene determinato in base alle vendite precedenti dei biglietti e viene annunciato prima di ogni estrazione.

Ci sono un totale di nove modi per vincere il premio Enormi milioniDalla vincita del jackpot al riscatto del biglietto acquistato. Per questo, puoi includere altre alternative di gioco come megapinza, Ciò aumenta il costo del biglietto a $ 3.

In questa opzione, scegli una pallina che, se assegnata, moltiplicherà il tuo premio per il numero di volte in cui apparirà nella pallina, fino a un massimo di 10 volte. C’è anche la possibilità di scegliere diverse opzioni di gioco a un costo aggiuntivo.

Se acquisti il ​​biglietto online il prezzo è più alto che se lo acquisti presso una struttura fissa, ma ti dà il vantaggio di partecipare da qualsiasi parte del mondo.

Prima di questa estrazione, l’ultimo biglietto vincente era per Vinci il jackpot Acquistato il FL.Per l’estrazione del 6 ottobre 2023, ha vinto un premio di 361 milioni di dollari. Quindi, a partire dal 10 ottobre, il portafoglio di 20 milioni di dollari ha iniziato ad accumularsi.