Nunez: “Ci prepariamo nel migliore dei modi ai Giochi Panamericani”

photosportLettura: due minuti.

Marcelino Nunez ha apprezzato la collaborazione con Eduardo Berizzo per preparare le prossime sfide in Nazionale. photosport

Una delle sorprese dell’ultimo mini-torneo per l’Under 23 del Cile, il centrocampista della nazionale Marcelino Nunez, ha apprezzato la collaborazione con l’allenatore Eduardo Berizzo per preparare le prossime sfide dei creoli.

SU, “Sono molto contento, l’allenamento è molto intenso e ci stiamo preparando nel migliore dei modi per i Giochi Panamericani e per le amichevoli”, ha confermato il centrocampista.

formata all’Università Cattolica Si è fermato a quest’ultimo punto, e come hanno fatto lo stesso giorno il presidente dell’ANFP, Pablo Milad, e lo stesso Berizzo, Ha difeso i duelli in programma contro Cuba, Repubblica Dominicana e Bolivia nell’appuntamento FIFA di giugno.

“E’ molto positivo, come ha detto il presidente, non dobbiamo sottovalutare nessun concorrente e questo ci porterà a prepararci bene”. Nota il nativo di Recoleta.

Infine, Nunez ReyHa valutato positivamente la sua stagione al Norwich City in Inghilterra, sottolineando che “è stato un anno di adattamento, sono stato in grado di fare bene e nell’altro anno dobbiamo chiedere più gol. Il primo è qualificarsi per la Premier Lega.” “.