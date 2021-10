Nunsia Alessandra Schiller | Corona virus Italia: famoso vaccino italiano sospeso dalla questura Mondo

Il vicedirettore della Questura di Roma, nunzio Alessandra Shilrey, notoriamente antivaccino, ha confermato oggi che sarà sospesa dalle sue funzioni a scopo precauzionale per agire attivamente contro l’obbligatorietà del certificato sanitario.

Schiliro, Numero due della questura romana, è diventato famoso dopo aver partecipato ad un evento in Piazza Romana a San Giovanni il 25 settembre, protestando contro la costrizione del passaporto sanitario Corona virus.

Sul palco, l’agente ha confermato che il documento “viola gli articoli della prima parte della costituzione italiana” e lo ha definito “non collaborazione civile”.

“Se una legge è illegale, ho il dovere di affermarla proprio perché sono un rappresentante dello Stato”, ha detto. Disse.

Le sue parole hanno portato all’avvio di un’indagine per scoprire la responsabilità legale, che è stata definita dall’allora ministro dell’Interno italiano Louisiana Lamorges come “molto grave”.

Cos’altro Schilirò, Raffigurato sulle sue reti con uno scudo che protegge gli italiani dalle vaccinazioni COVID-19 Cadendo dal cielo come missili, questo fine settimana ha criticato l’azione della polizia per disperdere una protesta contro un passaporto sanitario a Roma, in cui movimenti neofascisti si sono infiltrati e hanno seminato il caos.

La polizia ha chiesto che “la polizia dovrebbe punire immediatamente la polizia per segnare i manifestanti senza alcuna provocazione”.

“Sono curioso di sapere come sono stato perseguitato e quasi bruciato per aver espresso i miei pensieri pubblicamente e senza servizio, mentre allo stesso tempo un cittadino viene attaccato. Come possono il giornale o la televisione non trasmettere quelle scene? Lunga vita alla libertà!”Ha scritto sui social.

L’agente ha chiarito di non aver preso parte alla mobilitazione perché non aveva “niente in comune” e si è rammaricato che i neofascisti che hanno preso parte alla manifestazione abbiano sfruttato “persone oneste”.

Schilirò Si è recentemente ritirato dal sindacato e ha promesso di dichiarare le sue motivazioni nei prossimi giorni.

