Nuova Chevrolet Joy in nero, design straordinario, grande stile e più spazio | Motori | intrattenimento

General Motors ha ampliato il proprio portafoglio con questo SUV che si adatta allo stile di vita di ogni utente ed è una delle auto di maggior successo della regione.

Ha raggiunto i rivenditori del marchio in tutto l’Ecuador con l’obiettivo di diventare uno dei modelli più venduti sul territorio nazionale. La nuova Chevrolet JOY Black ha grandi caratteristiche che mettono in evidenza sicurezza, tecnologia avanzata e prestazioni.

Due versioni (berlina e berlina), con i dettagli della versione sportiva nera, perfettamente adattate alla vita e alla personalità di ogni utente. Inoltre, il rapporto costi-benefici è uno dei suoi principali punti di forza. Evidenziando anche le caratteristiche di una berlina come i suoi interni spaziosi e il design elegante, ha affermato Oswaldo Leon, Direttore Marketing di Chevrolet Ecuador, ha ribadito allo stesso tempo che si tratta di un modello testato in diversi mercati.

Forza, tecnologia ed eleganza nella loro migliore combinazione

La nuova Chevrolet JOY Black, ha un motore da 1,4 litri e genera 97 cavalli, con una coppia di 126 Nm e un cambio manuale a cinque marce, offrendo prestazioni straordinarie ed economia allo stesso tempo.

Presenta bellissimi dettagli aerodinamici ispirati al concept nero, come il cruscotto anteriore evidenziato da un faretto a LED, la griglia lucida e il tradizionale badge Chevrolet in nero (cravatta nera), che danno un tocco di esclusività sportiva. Le sue linee eleganti portano il design JOY Black a un altro livello ed è inoltre dotato di cornici in grafite R15.

I suoi interni moderni ed eleganti sono dotati di ampio spazio, un’innovativa combinazione di colori bicolore sul pannello frontale, sedili con motivi sportivi in ​​una sofisticata miscela di tela e vinile, con finiture di lusso, e poggiatesta regolabili per la completa soddisfazione del guidatore , conducente e passeggeri Ogni viaggio diventerà un’esperienza indimenticabile.

Connettività completa e tecnologia all’avanguardia

La nuova Chevrolet Joy Black è dotata di un computer con schermo LCD, una radio touch-screen da 7 pollici con Android Auto e Apple Carplay.

Inoltre, per i clienti che cercano una maggiore sicurezza, questo modello include elementi come i freni ABS, il sistema di distribuzione dei freni (EBD), l’assistenza alla partenza in salita (HSA), l’avviso acustico della cintura di sicurezza e il sistema di montaggio Isofix e Top Tether. È compatibile con il sistema Chevystar, quindi i clienti saranno in grado di integrare la tecnologia che fornisce sicurezza avanzata del veicolo e opzioni di tracciamento e ripristino.

Si adatta a ogni utente

Ci sono due versioni della JOY Black, la berlina, un’auto pensata per quella persona che si reinventa giorno dopo giorno, che sa cosa vuole e che aspira a essere migliore ogni giorno; La berlina, con i suoi generosi interni e bagagliaio 501 LTS, è l’ideale per chi approfitta del proprio tempo libero per condividerlo con la famiglia e gli amici, poiché la propria crescita professionale è una pietra miliare del proprio progetto di vita.

Inoltre, Chevrolet Joy Black prevede costi di manutenzione inferiori rispetto ad altri marchi. Arriva sul mercato con una garanzia Chevrolet fino a 7 anni o 150.000 km, oltre al supporto post-vendita per la più grande rete di concessionari del Paese.