Nuova correzione di bug 1.07

Gran Turismo 7 Le prime settimane sono trascorse in grandi numeri e con buone recensioni tra utenti e critici internazionali. Tuttavia, dopo la pubblicazione della patch 1.07, la manutenzione del gioco è precipitata in un disastro che ha preoccupato i suoi utenti. Il problema era che dopo l’adozione della 1.07, il gioco non era disponibile Stato di impiego o il multigiocatore.

Tuttavia, l’amministratore delegato polifonia digitaleKazunori Yamauchi, questo pomeriggio a pubblicazione Spiega cosa è successo in modo più dettagliato. «Subito prima del rilascio della patch 1.07, abbiamo rilevato un problema per cui il gioco non si avviava correttamente in alcuni casi. Questo è stato un problema raro che non è stato notato durante i test su dispositivi di sviluppo pre-release o sessioni di QA, ma per dare priorità alla sicurezza dei dati di salvataggio degli utenti, abbiamo deciso di interrompere il rilascio dell’aggiornamento 1.07 per rilasciare la correzione in 1.08. » .

Su tutti i server gran Tour È stato trovato in manutenzione per 26 ore. Ciò significa che gli utenti non possono giocare per più di un giorno e, come se non bastasse, il videogioco non offre giocabilità offline. Ma sembra essere finita, perché dall’aggiornamento 1.08 è apparso oggi che risolve questo bug e la mod è già disponibile.Richiesta pubblica?

la fine di Io sono la fattoria di gare?

anche in pubblicazione Specificano di aver modificato alcune ricompense dell’evento. Inoltre, ora ottieni crediti inferiori in alcuni dei concorsi a cui gli utenti sono abituati Azienda agricola Accrediti più rapidi e acquisto rapido di auto costose, il che ha infastidito molti utenti.

«Voglio rendere GT7 un gioco in cui puoi divertirti con una varietà di auto in molti modi diversi e, se possibile, vorrei cercare di evitare una situazione in cui il giocatore deve ripetere meccanicamente determinati eventi più e più volte”. ha detto Kazunori, aggiungendo che se dipendesse da lui, il videogioco non avrebbe microtransazioni, ma “Il prezzo delle auto è un elemento importante che ne esprime il valore e la scarsità«.

Dovremo fare attenzione per i prossimi giorni nel caso in cui questo errore si ripresenti o faccia già parte del passato Gran Turismo 7.

