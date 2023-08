Nuova illusione di Victoria Federica: il figlio di una famosa top model

Vittoria Federica Ha riacquistato l’illusione dell’amore dopo la sua famigerata rottura Jorge Barcenas, Willy Hernangómez o Gonzalo Caballero. Questa volta, come rivelato in esclusiva da Cuatro al día, la figlia dell’Infanta Elena si è innamorata Baldassarre bin Valeria Mezze, il famoso e rispettabile modello argentino. “È molto conosciuto, sua madre è molto bella e molto famosa”.

Il format Mediaset le svela entrambe Sono stati sorpresi a “baciarsi” durante un karaoke a Madrid, dove erano accompagnati da Irene Urdangarin, sua cugina. Il nuovo delirio della nipote di Filippo VI sbarcò nella capitale spagnola con parecchie date di anticipo per stabilirsi a lungo per motivi accademici.

Non è tutto, la festa Starlite, che si è svolta a Marbella, ha riunito una miriade di volti noti, come Paula Echevarria o Antonio Banderas. La nipote onoraria è stata accompagnata da Balthazar in questo straordinario evento, come dicono i testimoni.

Chi è Baldassarre?

Il figlio di Valeria Meze assomiglia molto a suo padre. Alessandro GraverA causa dei suoi vistosi capelli biondi. Sua madre era responsabile di rivelare i dettagli sull’aspetto di suo figlio mentre affermava che lui “Bravo studente, responsabile e sempre sorridenteCiò è dimostrato dalla sua formazione accademica con Studi universitari in ingegneria, allo stesso tempo ha lavorato in un fondo di investimento.

accanto a, Sono loro la nuova Victoria Federica appassionata di sport e sci alpino. Ha difeso i colori del suo paese in questo modo Coppa del mondo per giovani E ne ha vinte tante Campionati sudamericani in questa modalità invernale.