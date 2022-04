Nuove date di rilascio di Sony PlayStation Plus per questo scopo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

(Pocket-lint) – Sony prevede di rilasciare nuovi livelli PlayStation Plus in America a giugno, Come annunciato dalla società Venerdì. In Asia uscirà per la prima volta il 23 maggio 2022, anche se in Giappone è fissato per il 1 giugno. Verrà quindi rilasciato il 13 giugno nelle Americhe e il 22 giugno in Europa. Ciò significa che a luglio saranno generalmente disponibili i nuovi livelli PlayStation Plus.

Sony ha annunciato per la prima volta i nuovi livelli il mese scorso. Al momento, ha confermato una nuova struttura per il servizio in abbonamento PlayStation Plus. Il nuovo servizio sarà composto da tre livelli, sotto forma di Plus Essential, Extra e Premium, ognuno dei quali costerà un po’ di più del precedente ma offrirà un elenco più ampio di funzionalità.

PlayStation Plus Essential ($ 9,99, € 8,99 o € 6,99 al mese): È lo stesso del servizio attuale e offre multiplayer online e un paio di giochi gratuiti ogni mese.

È lo stesso del servizio attuale e offre multiplayer online e un paio di giochi gratuiti ogni mese. PlayStation Plus Extra ($ 14,99, € 13,99 o € 10,99 al mese): Aggiunge un catalogo di oltre 400 giochi PS4 e PS5 da giocare e possono essere scaricati per l’accesso offline. Inizialmente, Jim Ryan di Sony ha detto che non si aspettava che questo elenco includesse le versioni delle prime aziende quando è arrivato sul mercato, ma piuttosto rappresentasse un catalogo più vecchio.

Aggiunge un catalogo di oltre 400 giochi PS4 e PS5 da giocare e possono essere scaricati per l’accesso offline. Inizialmente, Jim Ryan di Sony ha detto che non si aspettava che questo elenco includesse le versioni delle prime aziende quando è arrivato sul mercato, ma piuttosto rappresentasse un catalogo più vecchio. PlayStation Plus Premium ($ 17,99, € 16,99 o £ 13,49 al mese): Aggiungi altri 340 giochi delle ere di PS3, PS2, PSP e PlayStation. Alcuni saranno scaricabili e altri saranno disponibili tramite lo streaming del gioco.

I nuovi livelli segnano anche la fine di PlayStation Now, che offre una raccolta PS4, PS3 e PS2 che puoi installare o riprodurre in streaming su PS5, PS4 o PC.

Sony ha affermato che PlayStation Now sarà integrato nel livello più alto di PlayStation Plus per mantenere l’offerta di streaming del gioco, con gli utenti esistenti che passeranno da un tipo di abbonamento a un altro.

Scritto da Maggie Tillman.