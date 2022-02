Nuove foto esterne Renault Austral

prossimo 8 marzo Incontreremo la nuova Renault Austral, un SUV compatto la cui missione è quella di succedere al Kadjar e Concorrenza nella parte più controversa del mercato europeoSiamo quindi di fronte a uno dei lanci più importanti per Renault e Spagna da allora Sarà prodotto in uno stabilimento di Valencia. Ecco perché l’azienda francese sta lentamente rivelando le informazioni su questo nuovo SUV, alcune delle quali ora siamo soddisfatti Nuovi schizzi per il tuo design esterno Quello con le immagini già note in cui indossava un forte camouflage ci permette di immaginare come sarebbe.

come vediamo, Il nuovo logo del marchio del diamante domina la parte anteriorecircondato da a Fari 100% LED Con la solita firma leggera “C” dei francesi attaccata a una striscia orizzontale. In effetti, è molto simile all’auto elettrica Renault Megane E-TECH Abbiamo già provato Questo anticipa la nuova icona di stile del brand nominato “Tecnologia sexy”.

L’Austral sarà presentato l’8 marzo ed è l’impegno di Renault nella classe dei SUV compatti.

Allo stesso modo, sia la parte posteriore che La sua lunghezza è di 4,55 metri Dalla vista laterale, sembrerà abbastanza simile a quello della Mégane E-TECH menzionato sopra, poiché i fanali posteriori orizzontali smettono di vedere Schienale con tecnologia LED È unito da una fascia con il logo al centro, ma tranne per il fatto che questa ottica posteriore ha anche un design a “C” alle estremità, ovvero il muscolo del passaruota posteriore che sale sulla linea di cintura mentre passa. attraverso la terza finestra.

Per quanto riguarda gli interni, la versione di produzione dovrebbe essere abbastanza simile alla summenzionata Mégane, anche se erano previsti disegni rilasciati lo scorso gennaio, avrà un mobile centrale più tradizionale per ospitare la leva del cambio. Cambio e innovativo sistema di infotainment che sarà il vero eroe grazie a L’interfaccia OpenR Link è stata sviluppata con Google E sul doppio schermo a forma di L da 12,3 pollici e 12 pollici.

Per ora con poca meccanica ibrida in attesa di versioni “zero emissioni”.

Inizialmente, la nuova Renault Austral avrà le ultime meccaniche ibride piccole dell’Alleanza, ovvero 1.3 versioni TCE V 140 CV e 158 CV A cui in seguito verrà aggiunto un ulteriore meccanismo ibrido per ottenere l’etichetta DGT ZERO.

E così, come previsto, Cremagliera diesel Renault (che ci fa guardare ad altre alternative come la nuova Kia Sportage o Hyundai Tucson che mantengono il SUV compatto e il dual diesel), così Non è prevista nemmeno una versione 100% elettrica Oppure approfitta del nuovo sistema ibrido della serie Nissan Qashqai e-POWER nonostante condividano entrambi una piattaforma.