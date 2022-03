Nuove indiscrezioni confermano che Galaxy S22 FE arriverà con processore MediaTek Dimensity 9000

A febbraio abbiamo assistito all’arrivo ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S22 Samsunge anche prima di questa versione, un file Galaxy S21 FE Dopo diversi ritardi.

Ma ora le prime indiscrezioni in merito Galaxy S22 FE Si potrebbe immaginare che avrebbe molte caratteristiche in comune con Galaxy S22. Tuttavia, nuove voci dicono il contrario.

Secondo i media cinesi, i sudcoreani di Samsung lavoreranno sul Galaxy S22 FE che avrà un processore Tecnologia dei mediain particolare il modello Dimensione 9000.

Sappiamo che il Galaxy S22 arriva in America con un supporto Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1quindi si sarebbe pensato che il modello Fan Edition (FE) sarebbe arrivato con questo processore, o finalmente con Exynos 2200 Da quelli portati dal modello europeo.

Ora, il MediaTek Dimensity 9000 è il processore più potente dell’azienda taiwanese e le sue prestazioni sono molto simili al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e all’Exynos 2200, quindi Samsung sta cercando di offrire praticamente le stesse prestazioni, ma risparmiando sul costo del processore.

Il sito che ha fatto trapelare queste informazioni aggiunge che la batteria del Galaxy S22 FE raggiungerà i 4500 mAh, si dice addirittura che potrebbe non chiamarsi Galaxy S22 FE come ci si aspetta, in quanto può essere chiamato anche Galaxy A53 Pro, ma quest’ultimo è improbabile che accada.

Al momento non ci sono più informazioni sul Galaxy S22 FE, del tutto ignari di quando potrebbe essere presentato o se effettivamente sarà lì.

con informazioni da Diario