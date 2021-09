Nuove missioni religiose sono vietate nelle aree con indiani non imparentati in Brasile

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2021-17:38

Brasilia, 24 settembre (EFE). Questo venerdì, la Corte suprema di giustizia brasiliana ha vietato l’ingresso delle missioni religiose nelle terre indigene dove ci sono residenti isolati indigeni, per evitare l’infezione con il virus Corona.

La misura cautelare è stata emessa dal giudice Luis Roberto Barros, basata sul diritto alla vita e alla salute dei popoli indigeni, e risponde in parte a una richiesta dell’Espressione dei popoli indigeni del Brasile (Apib) e del Partito dei lavoratori (PT) .

Nella petizione, Apib e PT hanno chiesto di porre il veto a un articolo di un regolamento che consente alle missioni religiose che erano già su terre con indiani non imparentati di rimanere lì.

La decisione del giudice, tuttavia, vieta l’ingresso di nuove missioni nelle dette aree, ma non pone il veto alla sopravvivenza di quelle già in atto.

“L’urgenza espressa dai ricorrenti, in via cautelare, è strettamente correlata al rischio di contagio e, in tal senso, appare più direttamente correlata all’ingresso, piuttosto che alla permanenza, di nuove missioni religiose, poiché: se erano già in quelle zone, avevano già avuto contatti con gli indigeni, e il danno che si sarebbe potuto fare, a quanto pare, non sarebbe stato portato a termine”, ha detto il giudice.

Barroso ha osservato che più di un anno fa, la Corte Suprema ha vietato a terzi di entrare in terre dove sono stati trovati popoli indigeni isolati e ha ordinato l’installazione di barriere sanitarie a tale scopo.

Ha sottolineato che l’ordine di ritirare le missioni già in quei villaggi può significare l’ingresso di terzi, il che può comportare il rischio di infezione.

La decisione del giudice è stata pesantemente criticata dalla comunità evangelica, che ha definito il provvedimento “inaccettabile persecuzione ideologica e religiosa” e “chiaramente guidato da un’ideologia apertamente anticristiana e antidemocratica”, secondo una dichiarazione del Congressional Evangelical Caucus. .

Secondo i dati Apib, 1.208 aborigeni sono morti a causa del Coronavirus e circa 60.000 aborigeni sono stati contagiati dal virus.

Da quando l’epidemia è arrivata nel Paese nel febbraio 2020, il Brasile ha già accumulato circa 593.000 morti e 21,3 milioni di casi confermati dal Covid. EFE

