Nuove scoperte rivelano dati sorprendenti dal cuore di Marte

Due articoli scientifici parlano delle indagini sismiche effettuate su Marte, che ora permettono di comprendere meglio l’essenza di questo mondo.

L’interno della Terra e della Luna è già stato studiato nella misura in cui gli strumenti attuali ci permettono di conoscerlo. Ma al di fuori del nostro pianeta, solo un pianeta è stato esaminato con dati sismici. Un problema è un problema Marte, una stella il cui nucleo sembra essere più piccolo di quanto si pensasse in precedenzaOltre ad essere composto da metallo liquido.

Grazie agli ultimi due Articoli Pubblicato in naturaOra c’è più conoscenza riguardo… Nucleo di Marte. Le opere mostrano uno strato di Il suo spessore è di 150 km Dalla roccia fusa alla base del mantello che circonda un nucleo di lega di ferro liquido Marte.

Le scoperte documentate sono state possibili con il supporto di Missione NASA InsightIn cui una nave dotata di sismografo è atterrata in superficie Pianeta rosso. Dal 2018 al 2022 l’attrezzatura è stata in funzione, Rileva l’attività sismica in questo mondo vicino.

Secondo naturaODati sismici Prodotti da terremoti o impatti possono rallentare o accelerare, a seconda del tipo di materiale che li attraversa. Pertanto, i sismologi hanno l’opportunità di farlo Misura il passaggio delle onde per dedurre la forma interna del pianeta.

Tuttavia, i ricercatori sono riusciti a scoprire che il pianeta in questione aveva un interno più grande di quanto supposto. accanto a, Non hanno utilizzato i dati sismici solo per esplorare il nucleo di Martema anche per mapparlo nel dettaglio.

Liquido all’interno

Lo hanno scoperto gli autori della ricerca Le onde sismiche che rimbalzano attorno a Marte indicano la presenza di uno strato di roccia fusa. Questo sarebbe ciò che circonda il nucleo spesso 150 chilometri.

Da quanto sopra, gli studiosi lo sottolineano Il nucleo di Marte dovrebbe essere più piccolo indicato dalle prime misurazioni. D’altronde lo significa anche il fatto che sia più piccolo È più densomotivo per cui non sono necessari elementi ottici aggiuntivi.

Tutti questi dati forniti con nuove scoperte lo sono Un passo importante per chiarire il misterioso sviluppo, la storia e le condizioniQuesto mondo rosso, polveroso e secco del sistema solare.

