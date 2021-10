Nuovi contenuti in arrivo su Tales of Arise

racconti di resurrezione, l’eccellente JRPG per Bandai Namco, Insieme a nuovo contenuto. In questa occasione, il titolo presenta un evento attraversamento Fatto da Kirito e Asunaeroi del franchising arte della spada in linea. Come trattore Pubblicato dalla società dei giocatori Saranno in grado di combattere contro di loro. Include il pacchetto già disponibile nei negozi digitali Nuove armi e abiti Ispirato dall’eccellenza. Oltre al crossover, il pacchetto include Due modalità di difficoltà: molto FacilePer quei giocatori che cercano un’esperienza più rilassante e “sconosciuto”Perfetto per chi cerca una sfida.

L’indirizzo di riferimento è disponibile per PlayStation 5e PlayStation 4e Serie Xbox e Xbox One e Computer. In termini di lingue, questo include anche i suoni in inglese e giapponese traduzioni in spagnolo. Chi invece è interessato a provarlo può farlo grazie a copia sperimentale Inserito il 18 agosto

racconti di resurrezione È il tanto atteso nuovo capitolo della serie JRPG racconti NS. È il primo videogioco della serie ad essere sviluppato per le console moderne e dà Salta graficamente e nel suo stile artistico. Si presenta come un videogioco con l’estensione tocco più scuro Dai suoi predecessori della serie, con l’obiettivo di differenziarli ed evocare interesse pubblico occidentale. questa volta, Minoru Iwamoto Ritorna come character designer e art director dopo averci lavorato racconti di zestria e racconti di Perseria. Inoltre, il titolo è sviluppato sotto il motore Motore irreale 4.

per me sistema di combattimento Da questo nuovo lotto di racconti, come nei videogiochi precedenti, mostra Lotta d’azione in tempo reale. Titolo Mantieni il sistema di battaglia di base dalla serie racconti (Sistema di combattimento a movimento lineare), quindi i combattimenti non sarebbero lontani dalla media epica. però, Yusuke Tomizawa Ha spiegato che sebbene il nucleo non fosse cambiato molto, erano state implementate nuove idee per dare vita alle battaglie. D’altra parte, Motoi Sakuraba torna a configurare banda vocale da questo indirizzo. Considerato un esperto della saga, Sakuraba ha partecipato a molti dei videogiochi della serie, componendo composizioni e arrangiando altri giochi esistenti.

Il pianeta su cui vive il protagonista è Dahna e il pianeta che fluttua nel cielo sopra di esso è Rina. Dahna è un pianeta ricco di natura, ma culturalmente equivalente al Medioevo. D’altra parte, Rina si basa su scienze e arti magiche e aveva conquistato la Dahna 300 anni prima degli eventi dei racconti di Qiyam. Con questa schiacciante differenza, Reina sconfisse e rese schiavi gli abitanti di Dahna. Questo è andato avanti per 300 anni, fino ai giorni in cui è iniziata la storia del gioco.

Fonte: garage per le pubbliche relazioni