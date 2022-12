Ramatra è il nuovo campione della classe di carri armati annunciato Monitoraggio 2Questo personaggio incuriosisce totalmente i fan dell’hero shooter, e non solo ha il set di abilità più curioso di tutti gli altri personaggi, con due set di forme che ha un carro armato, ma sembra anche avere una storia molto interessante legata a Zenata , perché questo nuovo personaggio una volta era un monaco, ma la vita lo ha portato a formare quello che attualmente è noto come il gruppo terroristico Null Sector. per la stessa cosa, Gli sviluppatori si sono presi il tempo di condividere i dettagli sulla storia di Ramatra in Overwatch 2.

L’annuncio di Ramatra è arrivato per celebrare la mia finale Guarda il campionato, Era molto atteso da molti giocatori. L’eroe tuttofare è molto vicino, perché arriverà il 6 dicembre con il Battle Pass della Stagione 2, per il quale, per mantenere vivo l’entusiasmo, È stato rilasciato un nuovo aggiornamento per sviluppatori per far emergere più elementi della tradizione di Ramatra in Overwatch 2.

Nuovi dettagli rivelati su Ramattra in Overwatch 2 e sulla sua relazione con Zenyatta

La storia dettagliata dell’attuale Null Sector Commander è pubblicata nel video diffuso dal canale guarda youtube Racconta che quando Ramatra era ancora un monaco, incontrò Zenata durante uno dei suoi viaggi, si scoprì che i due si erano affezionati e il monaco Omni lo fece incontrare e gli mostrò tutti gli insegnamenti insegnati da Shambali, il tempo entrambi erano vicini come fratelli, tutto questo mentre discutevano costantemente dei problemi che stavano affrontando Credenti in ogni cosa nel mondo umano. Tuttavia, nel tempo Questi problemi colpirono sempre di più Ramatra, che decise così di abbandonare Chambali e il gruppo fondò Null Sectoral fine di tutelare i diritti degli omnic.

Il nuovo Eroe arriverà con il Battle Pass e sarà disponibile gratuitamente per tutti al livello 55 del Battle Pass. Allo stesso modo, la data Ramatra Rivelerà nuovi dettagli a tutti i visitatori attraverso la modalità PvE di Monitoraggio 2.