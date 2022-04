Nuovi giochi Gold disponibili ad aprile 2022

Un nuovo mese è iniziato, e anche se non è stato fatto nel migliore dei modi, da quando lo sappiamo Cancellazione dell’E3 2022, da SomosXbox, annunciamo che sono già arrivati ​​nuovi giochi con Gold per aprile 2022, fornendo ai membri Xbox Live Gold nuovi giochi gratuiti per Xbox One e Xbox Series X | S fino al termine dell’abbonamento. Mentre Street Power Soccer rimarrà gratuito Fino al prossimo 15 aprile, due nuovi giochi sono ora disponibili con la nuova versione di aprile 2022 Games With Gold.

Sebbene i giocatori di Xbox Game Pass Ultimate o Gold possano già godersi il primo Giochi con l’oro aprile 2022In questo caso è: Un’altra scena E il Kaluki X. avamposto. Le ultime versioni di Xbox 360 possono essere riprodotte su Xbox One e Xbox Series X | S senza alcun problema grazie Compatibilità. Acquista oggi Xbox Live Gold per prendere parte all’azione o unisciti a Xbox Game Pass Ultimate, che include tutti questi fantastici vantaggi, oltre all’accesso a oltre 100 giochi di alta qualità con Xbox Game Pass. Goditi il ​​servizio multiplayer più avanzato, sconti esclusivi per i membri sui giochi nel Microsoft Store e, naturalmente, i giochi gratuiti.

Un’altra scena ora disponibile gratuitamente su Xbox with Gold

Another Scene è un’avventura fantasy surreale con elementi steampunk ambientata nella Londra del 1899, verso la fine dell’era vittoriana. Concentrandosi su cultura e carattere, un altro sguardo si concentra sullo sviluppo emotivo della relazione tra i suoi due protagonisti, Kate, un’adolescente senza paura, e Hodge, un misterioso gatto dal pelo rosso.

L’avamposto Kaloki X è ora disponibile gratuitamente su Xbox con Gold

Tutti amano la limonata ungherese… il che significa un sacco di soldi per te! Ma come gestirai il tuo chiosco di limonate? È meglio costruire un mulino a vento a energia solare… ma come paghereste il vostro mulino a vento senza dollari di spazio? Outpost Kaloki X è un divertente gioco di magnati della stazione spaziale pieno di personaggi intelligenti e storie stravaganti, in cui la tua missione è continuare a visitare gli alieni felici e guadagnare soldi!