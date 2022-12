Nuovi giochi PS Plus Extra e Premium ora disponibili a dicembre 2022

Extra e Premium, sono già stati aggiunti i nuovi abbonamenti PS Plus Novità di dicembre al tuo catalogo totale 18 partite Con i famosi poemi epici di Far Cry, Middle Earth e Yakuza, o con Gioielli come Ridger Racer 2. si aggiungono a Più di 400 giochi offerti da PlayStation Plus Extra (abbonamento a 13,99€ al mese, 39,99€ al trimestre o 99,99€ all’anno) e ai 700 che compongono PlayStation Plus Premium, che aggiunge 300 classici da console e generazioni precedenti (per € 16,99 al mese, € 49,99 al trimestre o € 119,99 all’anno). Battiamoli tutti.

Tutti i giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium a dicembre 2022

P.S. Extra

Adventure Time: Pirati dell’Enchiridion | PS5 e PS4

Ben 10: Viaggio della Forza | PS5 e PS4

Genio del male 2 | PS5 e PS4

Grido lontano 5 | PlayStation 4

Grido lontano nuova alba | PlayStation 4

Grido lontano primordiale | PlayStation 4

Gigantosauro Gioco | PlayStation 4

regola | PS5 e PS4

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra | PlayStation 4

Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor | PlayStation 4

Assassino di conchiglie | PS5 e PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Edizione definitiva | PlayStation 4

L’evasione | PlayStation 4

fanteria | PS5 e PS4

Vermi armi di distruzione di massa | PlayStation 4

WWE 2K22 | PlayStation 4

Yakuza 6: Inno alla vita | PlayStation 4

Yakuza come un drago | PS5 e PS4

PlayStation Plus Premium

Spada celeste | Gioca alla stazione 3

Mondo strano. Esodo Abe | PS1

Eroi del flipper | PSP

Ridge Racer 2 | PSP

Giochi gratuiti per PS Plus disponibili ora a dicembre 2022

Oltre a Extra e Premium, lo fanno anche i membri regolari di PS Plus, ora chiamati Essential Continuerai a ricevere giochi gratuiti ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che avete già a disposizione per il download le copie di dicembre 2022.