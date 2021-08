Nuovi interventi per migliorare lo spazio pubblico a Gava Mar

È iniziata una riprogettazione completa di Calle de Palafrugell per migliorare l’accessibilità e la conservazione della pineta

Questa settimana sono iniziati i lavori che trasformeranno Palafrugell Street in una strada più sostenibile e accessibile. Dopo questo punto, questo intervento include la ripresa del piano di gestione dello spazio pubblico Gava Mar. È un piano che nel 2019 ha dato il via alla riforma di Carrer de Llançà, insieme al tratto finale di Avinguda de Europa e da Arenys Avenue, che sono diventate strade a piattaforma unica, con pedoni e veicoli che condividono lo spazio. Strade tranquille e residenziali, che danno continuità alle pinete naturali degli appezzamenti privati.

Durante la visita ai lavori, il sindaco Gemma Badia ha sottolineato l’importanza di questo intervento: “Dopo un ritardo dovuto a motivi tecnici, abbiamo finalmente potuto iniziare a ridisegnare via Palafrugell. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, visto che i lavori dureranno quattro mesi , Badia ha chiesto la pazienza dei genitori di Cose e degli insegnanti, cioè quelle persone che quotidianamente potranno raggiungere e che dovranno percorrere una strada alternativa per arrivarci. Ma questo è un lavoro molto necessario per arrivare e per risolvere il sollevamento della strada causato dalle radici degli alberi”.

Con un investimento di € 292.566,88, la performance è stata in c. Palafrugell seguirà gli stessi standard in termini di qualità dello spazio pubblico, accessibilità, miglioramento dell’illuminazione a efficienza energetica e servizi sotterranei, anche se avrà un trattamento privilegiato. La strada manterrà la sezione normale: una strada separata e un marciapiede a diversi livelli, marciapiedi su entrambi i lati con una larghezza di 2 metri, una fila di parcheggi.