Nuovi interventi per migliorare lo spazio pubblico a Gava Mar

Questa settimana ho iniziato i lavori che trasformeranno Calle de Palafrugell. Questo intervento comporta Ripresa del piano di gestione dello spazio pubblico a Gava Mar. Un piano iniziato nel 2019 con la riparazione di Carrer de Llançà, insieme all’estensione finale di Avinguda de Europa e Carrer Arenys, sono diventate strade a piattaforma unica, con pedoni e veicoli che condividono lo spazio. alcuni Strade tranquille e residenziali, che danno continuità alle pinete naturali del terreno privato.

Durante la visita di cantiere, il sindaco Gemma Badia ha evidenziato l’importanza di questo intervento: “Dopo un ritardo dovuto a motivi tecnici, abbiamo finalmente potuto iniziare il restyling di Calle Palafrugell, che è una strada molto trafficata perché dà accesso, oltre che alla spiaggia, anche all’istituto scolastico”. L’ho chiesto a Bahia prima dell’inizio dell’anno scolastico e visto che i lavori continueranno per quattro mesi “Pazienza per i genitori e gli educatori, cioè per quelle persone che avranno accesso quotidiano e dovranno fare un percorso alternativo per arrivarci. Ma questo è un lavoro molto necessario per raggiungere e risolvere il sollevamento della strada causato da alberi radici”.

con investimento 292.566,88 € agendo in Cavolo Palafrugell Seguirà gli stessi standard in termini di qualità dello spazio pubblico, accessibilità, illuminazione a efficienza energetica e servizi interrati, anche se avrà un trattamento privilegiato. strada manterrà Sezione regolare: Vialetto d’accesso e marciapiede separati a diversi livelli, marciapiedi su entrambi i lati con una larghezza di 2 metri, una fila di parcheggio auto.

Il lavoro si concentrerà sull’atmosfera di una pineta dando continuità agli alberi degli appezzamenti privati ​​nelle strade. Per questo, saranno conservati quasi tutti i pini esistenti (ne verrà presa una copia) e ne verranno piantati tre nuovi. Il suolo sarà migliorato, installando barriere contro le radici per evitare sollevamenti stradali e marciapiedi, e una nuova pavimentazione nei colori della terra che evoca i colori e la consistenza di una pineta o di una duna costiera.

Anche l’illuminazione sarà rinnovata con l’installazione di nuove luci a LED per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi, e verranno interrate le linee elettriche e telefoniche.

La durata prevista dei lavori in Calle Palafrugell sarà di 4 mesi, che comporteranno limitazioni alla circolazione sulle strade, che saranno debitamente segnalate. Puoi controllare gli effetti di questo lavoro qui.

Nuova illuminazione sul Selfie Bridge

L’inizio dei lavori di riqualificazione di Calle Palafrugell coincide con altre migliorie nell’area offshore.

Uno di essi è Installazione di illuminazione sulla strada di accesso all’autostrada di Castelldefels da Europe Street, il cosiddetto Puente del Silvi, che comprenderà un investimento di 32.496,38 euro.

“Attraverso questo lavoro risolviamo un difetto storico, in quanto questo ponte non è mai stato acceso. Verranno installati 14 lampioni, che consentiranno lo spostamento più sicuro‘ disse il sindaco.

sarà Lanterne a LED, per la massima efficienza energetica e risparmio economico. Sarà inoltre assicurato il rispetto delle normative contro l’inquinamento luminoso, che limita l’emissione luminosa verso il cielo e illumina solo la superficie necessaria. Il fatto che il Puente del Silvi si trovi sulla soglia di una zona di protezione speciale ha determinato anche la scelta della lampada.

Strade asfaltate

campagna Tempio 2021, iniziata ad agosto e proseguirà fino ad ottobre, avrà un impatto importante su Gava Mar, In cui sarà stanziato il 40% del previsto mezzo milione di euro.

Dopo i lavori eseguiti all’inizio del mese nelle strade di Amitla e Ambula, La prossima settimana subentrano il Camino del Pinar e il Camino de la Pava.

Dal 12 settembreLa stagione balneare è finita asfalterà perStrade Tamarit, Ambula, Calafell, Sitges, Cobiles, Alcanar e Telenaire. I lavori comprenderanno l’installazione di barriere contro le radici.

