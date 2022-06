Nuovi nemici, posizioni, abilità e altro ancora

Nel mese di agosto 2020, studio di giochi scientifici Annunciato il nuovo fantastico gioco Black Myth Wukong, che ha entusiasmato la comunità di gioco. Come molti di voi sanno, il Il primo gioco di Black Myth Wukong Ha raggiunto oltre 10 milioni di persone, totalmente sbalordite. Senza dubbio, la strada per il successo di questo titolo sembra tracciata, ma come se non bastasse, in attesa che venga svelata la data di uscita, qualche ora fa. Nuovo fantastico gameplay di Black Myth Wukong.

l’utente gamif A lui è stato affidato il compito di condividere esclusivamente tramite YouTube, il nuovo e straordinario gameplay di Black Myth Wukong, che ha fatto il più grande clamore di questo gioco di Feng Ji, fondatore dello studio. Nonostante ciò, entro 10 minuti di gioco siamo stati in grado di vedere l’abilità più interessante, poiché il nostro personaggio si trasforma in un insetto volante e torna al suo normale stato fisico per combattere il nemico. Graficamente, il gioco è incredibile e la battaglia sembra incredibile, così come alcuni nemici e boss finali.

Game Science Studio vuole rilasciare Black Myth Wukong per Xbox Series X | S, PC e PlayStation 5, ma non hanno ancora idea di quando potrebbe accadere. Loro stessi scherzano già da un po’, dicendo che sperano che non ci vorranno più di 500 anni. Questo fantastico titolo che è diventato virale dall’oggi al domani, ha catturato tutti gli sguardi e gli interessi degli sviluppatori di tutto il mondo e ora non vediamo l’ora di godercelo a casa.