Nuovo aggiornamento delle tariffe dell'Ambasciata d'Italia a Mendoza

L'Ambasciata d'Italia nella provincia di Mendoza ha aggiornato le tariffe per varie procedure consolari. Guarda i valori della cittadinanza e del passaporto.

Lui Ambasciata Italiana In Provincia di Mendoza Creato un nuovo aggiornamento delle tariffe per le varie procedure consolari. Questi nuovi valori valgono per tutti i servizi svolti Nel periodo Dal 1 aprile al 30 giugno 2024.