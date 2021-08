Nuovo incontro tra Emilia Clarke e Jason Momoa con gesti divertenti per Game of Thrones

Madrid, 16 anni fa. (CulturaOcio) –

Daenerys Targaryen NS Khal Drogo Si incontrano di nuovo. Emilia Clarke e Jason Momoa si incontrano di nuovo Ad una festa di compleanno e non hanno esitato a condividere una foto divertente in cui celebrano la loro nuova riunione. Un momento piacevole dedicato solo a parole di affetto e ammirazione, Con cenni a Game of Thrones. “Luna della mia vita, sei fantasticaIl rappresentante di “Aquaman” ha scritto del filmato.

Coppia nella finzione e amici nella vita reale. Entrambi gli attori non hanno esitato a pubblicare questo momento sui loro social network, dove stanno sorridendo. Mentre Clarke ha condiviso una foto di Momoa che lo trasportava. “Quando il sole e le stelle arriveranno in città, assicurati che possa ancora stringersi sulla sedia di KhaleesiL’attrice britannica ha scritto.

L’attore delle Hawaii ha condiviso più foto Puoi vedere l’attrice “prima” sulle sue ginocchia. Sebbene La relazione tra Daenerys e Khal Drogo È durata solo una stagione (Anche il Dothraki è stato ucciso alla fine della prima puntata), I fan conservano bei ricordi del passaggio attraverso l’immaginazione della HBO.

questa non è la prima volta Clark e Momoa Si incontrano di nuovo dopo Game of Thrones… non sono gli unici. Diversi attori della serie basata sulla saga letteraria di George RR Martin continuano a essere amici dopo aver completato il romanzo E non è insolito per loro condividere le foto di quando si incontrano, cosa che accade più o meno spesso, per la gioia dei fan.

Infatti, lo scorso aprile, L’intero team si è riunito al Conan O’Brien Show, per celebrare il decimo anniversario della premiere di ‘Game of Thrones’.

Nel 2022, l’universo ‘Game of Thrones’ Si espanderà con la serie “Casa del Drago”, una prefazione che narrerebbe la guerra civile nella Casa Targaryen che si sarebbe svolta secoli prima della comparsa di Khaleesi.