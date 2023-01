Nuovo stadio, parco giochi, stadio e campi di incontro in Plaza Padre Rodolfo Ricciardelli | Notizie | Città di Buenos Aires

Città presentata in Cortile di Padre Rodolfo Ricciardelli Nel quartiere di Flores, un nuovo spazio per giochi, sport e intrattenimento per i residenti di Comuna 7.

Gli interventi sono stati realizzati nel settore in cui si trova il giacimento Rinnovata l’offerta di intrattenimento per ragazzi, con giochi innovativi, mangrouli con scivoli, altalene e altalene, tra alcune delle nuove attrazioni. Inoltre, il pavimento è stato rinnovato incorporando pavimenti antiurto per attutire eventuali cadute, e sono stati posizionati nuovi arredi urbani in modo che le famiglie possano accompagnarsi a vicenda nelle aree di riposo e vivere così l’intero spazio in famiglia.

Per quanto riguarda le aree destinate alla pratica sportiva, è stato realizzato un campo da calcetto con recinzione perimetrale, per la sicurezza di chi svolge attività nel settore. I marciapiedi e i percorsi circostanti sono stati ricostruiti per garantire l’accessibilità, inoltre, sono stati incorporati nuovi alberi in tutta la proprietà, sono stati eseguiti lavori di sistemazione del paesaggio e miglioramenti dell’illuminazione.

Durante l’inaugurazione erano presenti Julia Domeniconi, Segretaria per l’Interesse Cittadino e la Gestione della Comunità, Victoria Roldán Mendez, Sottosegretaria per la Gestione della Comunità, Mayor 7, Federico Pozas e membri del Consiglio della Comunità.