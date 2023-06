Nuovo video di lui su tiktok

Madonna Ha di nuovo dato qualcosa di cui parlare, questa volta con il suo ultimo video A tic toc. L’artista americano ha condiviso una clip in cui appare danza al ritmo della sua prossima canzone, “appiccicoso”in collaborazione con gli inglesi Sam Smith Vedrà la luce dopo 9 giugno.





Londra ha annunciato Esclusivo alla sua festa Manchesterscorso 25 maggio. In effetti, tutto è programmato in modo che binario “SxM” Questo nuovo lavoro sarà però presentato alla fine della mostra Problemi di salute Dee Smith ha costretto il concerto a finire Prestolasciando il pubblico senza progresso.

Occhiata

“TikTok” che accumula ca 50.000 “Mi piace” in appena un giorno, lo era progresso per quello che verrà “Mettiti in ginocchio”Il cantante ha scritto Michigan Nella descrizione del video, citando uno dei versi di quello il primo spettacolo imminente. Da parte sua, Smith era responsabile della rivelazione del data di rilascioimpostare il giorno successivo Venerdìtramite un video di Instagram.